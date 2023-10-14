У оккупантов новый дедлайн по захвату Донецкой области: почему Авдеевка для них так важна

Оккупанты не оставляют своих коварных планов, не жалея жизней своих солдат

Россияне продолжают проводить штурмы под Авдеевкой, но героическими усилиями ВСУ удерживают позиции. Оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области — 31 декабря.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Украинского радио. Он пояснил, почему Авдеевка так важна для оккупантов.

"Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области. Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна", — отметил Барабаш.

Он добавил, что россияне "просто стирают" Авдеевку с лица земли. Вместе с тем, очевидно, что враг платит за попытку осуществить свои коварные планы высокую цену. Уже несколько дней количество ликвидированных оккупантов в ежедневных сводках Генштаба ВСУ — около 1000. Также россияне активно теряют военную технику.

Стоит отметить, что это далеко не первый дедлайн, который россияне устанавливают для полного захвата Донецкой области. Все их планы срывают защитники Украины. Например, оккупационные власти летом прошлого года заявляли, что российская армия до конца августа хочет захватить всю территорию региона. Однако прошел уже не только август 2022, но и август 2023, а им это все еще не удалось.

Как писал "Телеграф", представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что новая атака россиян на Авдеевку является попыткой одержать "знаковую победу". Поэтому враг продолжает давить.