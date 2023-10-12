Бросили уйму пехоты: полковник ВСУ объяснил, зачем россиянам так нужна Авдеевка

Враг бросил множество пехоты

В ВСУ назвали новую атаку россиян на Авдеевку попыткой одержать "знаковую победу". Поэтому враг продолжает давить.

Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что если на момент начала широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него едва ли не самое большое, что он может достичь на данном этапе.

"Авдеевку враг рассматривает как возможность получить какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий. Поэтому враг активно применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия", — говорит он.

Военный также рассказал, что на днях враг "бросил множество пехоты, а также бронетехники на Авдеевское направление".

"Сейчас уже фиксируется уменьшение количества бронетехники, но враг пытается идти вперед пехотой", — сказал он.

Напомним, что "Телеграф" ранее рассказывал о всем, что сейчас известно о ситуации на Авдеевском участке фронта. Прочитать об этом вы можете, перейдя по ссылке.