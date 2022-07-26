Оккупанты хотят захватить Донецкую область: назван срок

Украинские чиновники пока не прокомментировали заявление

Оккупационные власти в Донецкой области заявили, что до конца августа хотят захватить всю территорию региона.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на представителей коллаборантов в так называемой "ДНР". Донецк под оккупацией россии еще с 2014 года.

В 2022 году после вторжения оккупантам удалось продвинуться на Донбассе, они почти полностью захватили Луганскую область. Но Донеччины под украинским контролем значительно больше — карта показывает какие районы области оккупированы. Красным отмечены те части, которые россия захватила во время вторжения в 2022 году. Всего под временной оккупацией примерно пятая часть страны, включая Крым.

Оккупация Украины - Донецкая область

Ранее международные аналитики предполагали, что оккупанты попытаются завершить захват Донбасса до 11 сентября — даты на которую назначены российские выборы и, вероятно, может быть проведен фейковый референдум на оккупированных территориях о присоединении к рф. Эксперты института изучения войны тогда отметили что это вряд ли возможно. В последних сводках они отмечали, что кульминация текущего наступления будет достигнута до захвата крупных городов Донецкой области, таких как Славянск и Бахмут.