россия продвинулась на востоке Украины: актуальные карты боев

Оккупанты продолжают атаковать на основных пяти направлениях на востоке и укрепляться на юге

Российским оккупантам вероятно удалось продвинуться южнее Бахмута. Аналитики Института изучения войны (ISW) геолоцировали кадры, которые показывают продвижение врага в районе Новолуганского, в частности после продолжающихся попыток взять Углегорскую ТЭС.

В ISW отмечают, что вероятно, это произошло в результате контролируемого отвода украинских войск. Под прямым штурмом россии Новолуганское уже два месяца. Также аналитики отметили, что захват Новолуганского создает преимущества скорее для обороны Украиной позиций, выравнивая линию фронта. Кульминация наступления на Донбасс ожидается до захвата крупного города будь то Бахмут или Славянск, считают эксперты.

Атаки россии продолжаются севернее Харькова, на восток от Северска и к востоку от Бахмута, на юге страны оккупанты укрепляют позиции. Склады врага все также взлетают на воздух благодаря украинским военным.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты обстреливали на юго-восток от Изюма и на юго-запад в сторону Барвенково. Ракетно-артиллерийский удар нанесен также по Краматорску.

Северск

Оккупанты пытаются атаковать с востока, им не удается продвигаться. Атаки были направлены на Ивано-Дарьевку, Спорное, Верхнекаменское.

Бахмут

Враг продвинулся в Новолуганское, мог войти на территорию Углегорской ТЭС. Заявления россии о своем успехе и комментарии росСМИ могут свидетельствовать о преднамеренном отходе украинских военных. Восточнее города атаки продолжаются, но в Покровское им не удалось выдвинуться. Сообщается о боях в окрестностях Соледара.

На линии Авдеевка-Донецк продолжаются артиллерийские удары.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты пытались продвинуться по земле в районе Цуповки-Дементьевки. Обстрел областного центра и населенных пунктов области продолжается.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты в ожидании украинского контрнаступления укрепляют позиции, роют окопы на территории Запорожской АЭС, прячут технику среди домов. Они также пытаются залатать мосты, которые повредили украинские военные или построить понтонные переправы возле них. Обстрелы вдоль южной линии фронта не прекращаются, россияне активно ведут разведку.

Карта боев на юге

Генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что для освобождения юга нашей страны есть еще несколько недель — в это время в россии не подтянули еще новые резервы. Вероятно, в этом поможет новый пакет военной помощи от США.