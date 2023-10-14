Враг продолжает давить под Авдеевкой, но только несет потери: что происходит на восточном фронте (карта)

кремль пытается представить российские наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы

Оккупанты 13 октября продолжали наступать в районе Авдеевки, но столкнулись с неудачами в окрестностях города. Украинские войска вели контрнаступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки). Однако кремль пытается сильно преувеличивать эти локальные успехи, выдавая за крупное наступление.

"Кремль, вероятно, пытается представить российские наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы в Украине. Посол россии в ООН василий небензя заявил 13 октября, что украинские контрнаступательные операции "формально завершены", поскольку российские войска перешли "к активным боевым действиям почти на всей линии фронта", — пишут аналитики.

Ситуация в районе Авдеевки. Карта War Mapper

Донецкий фронт. Карта War Mapper

Они добавляют, что украинские контрнаступательные операции, скорее всего, продолжатся и в зимние месяцы. При этом, возможно их темпы и масштабы сократятся.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Наши воины уничтожают врага, освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. При этом россияне продолжают нести большие потери в живой силе и технике. За сутки 13 октября в Украине ликвидировано 970 оккупантов, уничтожено 9 танков, 26 артсистем, истребитель и много другой техники врага.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Макеевки Луганской области. Здесь наши защитники отразили более 5 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Наши защитники наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово.

Как сообщал "Телеграф" ВСУ сбили очередной самолет оккупантов на фронте. 13 октября был сбит российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".