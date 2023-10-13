Враги лезут как тараканы и используют запрещенные снаряды: что происходит в Авдеевке (видео)

Россияне пытаются взять Авдеевку в окружение

Ситуация в Авдеевке остается тяжелой уже четвертые сутки. Оккупанты усилили обстрелы, пытаются продвигаться с помощью бронированной техники, но украинские защитники удерживают позиции.

О ситуации рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире марафона новостей. По его словам, бои идут без перерыва четвертые сутки — и стрелковые бои, и артиллерийские дуэли, россияне бьют из всего, что у них есть, активно применяя авиацию.

"По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью − (россияне − ред.) лезут, как тараканы, очень много. Вчера очень много было применения бронированной техники, (оккупанты − ред.) шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак", — констатировал Барабаш.

Россияне применяют в районе Авдеевки зажигательные снаряды. Соответствующее видео публикуют в сети.

По словам главы ГВА, россияне пытаются взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флагов с севера и с юга. Однако украинские воины "четвертые сутки стоят неизменно на своих позициях, уверен, что выдержат, потому что это не люди, это титаны".

Барабаш отметил, что оккупанты бьют не только по населенным пунктам непосредственно на линии фронта, но и по более тыловым. В частности, этой ночью обстреливали села Очеретинской общины.

"За прошедшие сутки имеем подтвержденные: 1 погибший, 4 раненых и два человека под завалами гражданских, но можно сказать, что люди погибли под завалами, просто физически мы не видим тел", − описал ситуацию он.

Глава Авдеевской ГВА добавил, что логистика в Авдеевку сейчас крайне затруднена. На период обострения власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания.

"Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить щели в этих обстрелах. Но в городе в принципе все есть − и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев", − резюмировал Барабаш.

Стоит отметить, что в районе Авдеевки, россияне, вероятно, несут большие потери в живой силе. В последних сводках Генштаба количество ликвидированных оккупантов было на уровне 800 и 900, а за 12 октября потери россиян — 1030 военнослужащих убитыми. Последний раз такие цифры были в начале лета.

Как писал "Телеграф", представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что новая атака россиян на Авдеевку является попыткой одержать "знаковую победу". Поэтому враг продолжает давить.