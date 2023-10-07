Оккупанты активизировались под Купянском, но их наступление провалится: в ISW назвали причину

Российские "военкоры" утверждают, что российские войска начали наступление возле Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска)

Оккупанты продолжают пытаться переломить ситуацию в свою пользу на Купянском направлении. Они возобновили наступательные операции в районе Купянска, однако "деградированные элементы" вражеской армии не имеют шанса добиться там успеха.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW). Россияне после долгого затишья активизировались на Купянско-Лиманском направлении, украинские войска 6 октября продолжали контрнаступательные операции под Бахмутом и продвинулись на западе Запорожской области.

Эксперты отмечают, что российские войска, похоже, недавно провели ротацию в районе Орехова. Сейчас они демонстрируют способность удерживать оборону на этом критически важном участке фронта.

Отмечается, что большинство российских сил, развернутых на Купянском направлении, вероятно, остаются боеспособными. Украинские военные сообщили о снижении активности российских войск под Купянском в течение последних недель, но 6 октября представитель Восточной группы украинских войск Илья Евлаш заявил, что россияне возобновили боевые действия на Купянско-Лиманском направлении.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

Российские "военкоры" утверждают, что российские войска начали наступление возле Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска). По их данным, они также ведут интенсивный обстрел трассы N26 (Шевченково-Купянск). Один из "военкоров" охарактеризовал возобновленное наступление российских войск на Купянск как "широкомасштабное", но позже удалил это сообщение.

Аналитики напомнили, что начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что российские военные развернули элементы вновь созданной 25-й общевойсковой армии на Купянском направлении на замену 41-й ОВА. Они предположили, что возобновление российских наступательных операций под Купянском с участием элементов 25-й ОВА, вероятно, имеет целью отвлечь внимание украинской стороны от других участков фронта на юге Украины.

Вместе с тем, по предварительной оценке ISW, 25-я ОАК спешно создавалась к запланированной дате в декабре 2023 года. Сейчас она, вероятно, сильно недоукомплектована, плохо подготовлена или же и то, и другое вместе.

Кроме того, ISW ранее наблюдал присутствие сильно деградированных элементов Западного военного округа, в частности 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии, в районе Купянска. Аналитики не считают, что группировка, состоящая из вновь созданной 25-й общевойсковой армии с деградированными элементами ЗВО, будет способна вести полноценные наступательные действия в этом районе.

Как сообщал "Телеграф", у ВСУ есть успехи на западе от освобожденного села Работино. Украинские защитники продолжают операцию и на Мелитопольском направлении.