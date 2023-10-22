Набирають ув'язнених і неблагонадійних: у ГУР розповіли, скільки "гарматного м'яса" щомісяця мобілізує росія

У рф поки не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації

На фоні значних втрат, які несе російська окупаційна армія в Україні, у рф продовжують поповнювати її ряди за рахунок мобілізованих. Наразі кремль щомісяця мобілізує понад 20 тисяч осіб.

Про це в інтерв'ю Еспресо повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, нових бійців залучають до війська в різний спосіб.

"Це рекрутинг і серед ув'язнених, і серед боржників, якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців там мова не йде. Мобілізація строковиків планово триває. Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють", — зазначив представник ГУР.

Юсов також повідомив, що російське командування широко практикує "примусове підписання контракту" із колишніми військовослужбовцями. "Коли начебто викликають на звірку у військкомат, кладуть контракт і в принципі назад людина не виходить, бо інакше йому погрожують вже якимось кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. І от так частина опиняється на фронті", — пояснив він.

Представник ГУР зазначив, що у такому випадку не доводиться говорити про мотивацію цих людей з точки зору ідеології та з точки зору "любові" до їхньої батьківщини. На його думку, це особливо виражено, коли мова йде про представників депресивних регіонів рф. "Це банальне бажання заробити. Ну, зрештою, ті самі пральні машинки і холодильники: ми всі бачили мікрохвильовки, які крадуть росіяни в українців", — додав Юсов.

Він підкреслив, що російська влада віддає перевагу прихованій мобілізації й уникає масового залучення до бойових дій населення європейської частини рф. "Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі. Проте, все ж таки є осторога реакції і населення тієї території, насамперед йдеться про центральні, столичні регіони. Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом "бессмисленним, беспощадним" у кремлівських карликів існує. Тому зважають ще", — сказав Юсов.

Водночас він зазначив, що у таких умовах російська економіка дедалі сильніше відчуває нестачу чоловічих рук. "Мобілізаційний ресурс у рф більший, ніж в Україні, але якщо говорити про мотивацію, про якість, то в них є чимало проблем і він точно не безмежний. Економіка рф вже починає відчувати брак, зокрема, робочої сили: на окремих підприємствах вже не вистачає чоловічих рук. Ця проблема існує і буде збільшуватись", — підсумував Юсов.

Слід зазначити, що за даними заступника міністра оборони Олександра Павлюка, за тиждень з 16 по 22 жовтня втрати противника в особовому складі склали 6060 осіб. З 9 по 15 жовтня ворожі втрати складали 5490 осіб, з 2 по 8 жовтня — 3710, а з 25 вересня по 1 жовтня — 2720.

Майже за місяць боїв росіяни втратили 17 тисяч 980 бійців. Таким чином можна припустити, що зазначені представником ГУР об'єми мобілізації у рф ледве покривають втрати окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про подвиг 6-і роти 2-го батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Збройних сил України під час штурму росіянами Авдіївки 10-13 жовтня. Військові протримались у напівоточенні три доби та змогли зірвати наступ росіян.