Набирают заключенных и неблагонадежных: в ГУР рассказали, сколько "пушечного мяса" ежемесячно мобилизует россия

В России пока не решились на очередную волну публичной мобилизации

На фоне значительных потерь, которые несет российская оккупационная армия в Украине, в рф продолжают пополнять ее ряды за счет мобилизованных. В настоящее время кремль ежемесячно мобилизует более 20 тысяч человек.

Об этом в интервью Эспрессо сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, новых бойцов привлекают в армию разными способами.

"Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают", — отметил представитель ГУР.

Юсов также сообщил, что российское командование широко практикует "принудительное заключение контракта" с бывшими военнослужащими. "Когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт и в принципе назад человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте", — пояснил он.

Представитель ГУР отметил, что в таком случае не приходится говорить о мотивации этих людей с точки зрения идеологии и с точки зрения "любви" к их родине. По его мнению, это особенно выражено, когда речь идет о представителях депрессивных регионов россии. "Это банальное желание заработать. Ну, в конце концов, те же стиральные машинки и холодильники: мы все видели микроволновки, которые воруют россияне у украинцев", — добавил Юсов.

Он подчеркнул, что российские власти предпочитают скрытую мобилизацию и избегают массового привлечения к боевым действиям населения европейской части россии. "Пока не решились на очередную волну публичной мобилизации, хотя такие решения уже лежали на столе. Тем не менее есть осторожность реакции и населения той территории, прежде всего речь идет о центральных, столичных регионах. Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом "бессмысленным, беспощадным" у кремлевских карликов существует. Поэтому считаются еще", — сказал Юсов.

В то же время он отметил, что в таких условиях российская экономика все сильнее испытывает нехватку мужских рук. "Мобилизационный ресурс в россии больше, чем в Украине, но если говорить о мотивации, о качестве, то у них есть немало проблем и он точно не безграничен. Экономика россии уже начинает ощущать нехватку, в частности, рабочей силы: на отдельных предприятиях уже не хватает мужских рук. Эта проблема существует и будет увеличиваться", — подытожил Юсов.

Следует отметить, что по данным замминистра обороны Александра Павлюка, за неделю с 16 по 22 октября потери противника в личном составе составили 6060 человек. Со 9 по 15 октября вражеские потери составляли 5490 человек, со 2 по 8 октября — 3710, а с 25 сентября по 1 октября — 2720.

Почти за месяц боев россияне потеряли 17 тысяч 980 бойцов. Таким образом можно предположить, что указанные представителем ГУР объемы мобилизации в россии едва покрывают потери оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о подвиге 6-й роты 2-го батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Вооруженных сил Украины во время штурма россиянами Авдеевки 10-13 октября. Военные продержались в полуокружении трое суток и смогли сорвать наступление россиян.