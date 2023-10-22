Мобилизация продолжается: капитан ВСУ назвал топ-3 места, где можно вручать повестки уклонистам
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В некоторых местах военнообязанных могут поджидать сотрудники ТЦК
Во время военного положения в Украине есть много уклонистов, не желающих идти на службу, но в ТЦК знают, где их можно отыскать и вручить повестку. В целом в военкомате выделяют три таких общественных места, которые есть в каждом городе и буквально в каждом районе.
Капитан ВСУ Сергей Алимов детально рассказал, в каких местах всегда есть шанс найти уклонистов и вручить им приглашение в военкомат. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Insider Media Group.
Первое место — это секонд-хенд. Там, как отмечает Алимов, можно встретить в день завоза большое количество людей. Среди них есть также и те, кто может получить повестку.
"Мощные парни ломают двери, чтобы побыстрее попасть в помещение. А их внутри встречает военком и там им выписывает повестки", — отметил капитан ВСУ.
Второе место — МРЭО, где оформляют автомобили. Алимов подчеркнул, что там также большое количество мужчин, которые могут пригодиться в армии.
"Заходите туда, там есть парни на машинах за 50 тысяч долларов, за 100 тысяч долларов. Вручите им повестку", — говорит капитан.
Третье место — городской совет. Алимов подчеркнул, что бронь от военной службы есть только в народных избранников в Верховной Раде, а вот депутаты местного управления подпадают под мобилизацию.
"Заходите в городской совет и по списку работаете", — подытожил Сергей Алимов.
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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине грозит уклонистам, которые взяли повестку, но не пришли по ней в военкомат. Некоторым военнообязанным не удастся отделаться только штрафом.