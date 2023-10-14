Имеете право требовать: какие документы должны быть у работников ТЦК при вручении повестки

Повестки раздают уполномоченные на это лица

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации в ходе которой многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Однако у представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые занимаются вручением повесток, должны быть соответствующие документы.

Права и обязанности работников ТЦК прописаны в Постановлении №154 от 23 февраля 2022 года "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки". В соответствии с ним, граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки по требованию украинца обязаны предъявить:

приказ коменданта о проверке документов (или копию);

служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что они именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

приказ или распоряжение ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;

назвать основание определенное в п. 7 Порядка проверки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких специалистов сейчас не хватает в ВСУ. Именно им, прежде всего, будут вручать повестки в октябре.