Ваши навыки сейчас очень нужны: кого из украинцев будут активно призывать в армию
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Таких граждан не хватает в армии
В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом существуют специальности, на которые сейчас большой запрос у военных, а значит, граждан с ними могут призывать в первую очередь.
"Телеграф" рассказывает о том, кто первый будет получать повестки в октябре. Их сейчас не хватает в ВСУ.
По данным издания Today.ua, которое ссылается на заявление капитана Вооруженных Сил Украины Валерия Прозапаса, в данный момент среди защитников очень не хватает танкистов, штурмовиков, пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотников, парамедиков и водителей.
"Да, это неприятно слышать. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям", — отметил эксперт.
При этом он добавил, что украинцев могут мобилизовать не только на передовую, но и для выполнения других обязанностей. Среди них служба в штабе.
Кто вообще сейчас получает повестки:
- пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;
- пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре;
- пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 60 лет – по контракту;
- снятые с воинского учета мужчины до 60 лет;
- исключенные из воинского учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.
Больше о мобилизации в октябре вы можете прочитать в интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина под назваением "О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.I".
Напомним, ранее мы писали о том, где не могут раздавать повестки.