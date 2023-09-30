Мобилизация в Украине: как проходит медицинская комиссия и что будет, если на нее не явиться

В случае плохих показателей могут назначать дополнительные обследования

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. Перед этим они в обязательном порядке проходят военно-врачебную комиссию (ВВК).

О том, когда ее нужно проходить, как это осуществляется и что будет за отказ от ВВК, рассказала руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун рассказала в интервью "Украинскому радио". В мирное время, все военнообязанные должны проходить медицинский осмотр один раз в пять лет.

Однако в военное время все иначе — получив повестку, мужчина обязан явиться в территориальный центр комплектования, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию. Она устанавливает, пригоден ли мужчина к службе в армии, либо ограниченно пригоден, либо непригоден.

Кристина Ковцун подчеркнула, что отказ от прохождения ВВК является административным правонарушением. За него предусмотрен штраф, а позднее может быть еще один вызов.

Адвокат рассказала, что центры комплектования обязаны собирать информацию, в частности, из управлений соцзащиты. Так они могут установить, кто имеет статус инвалида. Вместе с тем, сами военнообязанные при прохождении ВВК должны предоставить свою медицинскую карточку и выписки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях.

"Потому что мы понимаем, что есть разные ситуации. Один человек абсолютно здоров, его годами ничего не беспокоит, а другой, грубо говоря, не вылезает из стационарного лечения, переносит операции и так далее. И военнообязанный должен об этом сообщить", — пояснила юрист.

В ходе ВВК военнообязанному назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела — ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование. Мужчинам, старше 40 лет, обязательно должны проводить измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар. В случае плохих показателей могут назначать и дополнительные обследования.

"После этого военнообязанный осматривается обязательно такими врачами, как хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и другими врачами по показаниям. То есть это очень серьезный и ответственный процесс, который происходит именно с учетом анализов и обследования врачей", — резюмировала адвокат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, планируют ли в Украине усиливать мобилизацию. По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, пока в планы мобилизации не вносились коррективы. Однако в зависимости от ситуации, которая в дальнейшем будет на фронте, они могут быть пересмотрены.