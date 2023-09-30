Мобілізація в Україні: як проходить медична комісія і що буде, якщо на неї не прийти

У разі поганих показників можуть призначати додаткові обстеження

Через повномасштабну війну з російськими окупантами, в Україні триває загальна мобілізація, військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати до армії. Перед цим вони обов’язково проходять військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про те, коли її потрібно проходити, як це здійснюється і що буде за відмову від ВЛК, розповіла керівник медичного напрямку у ГО "Юридична сотня" Крістіна Ковцун розповіла в інтерв’ю "Українському радіо". У мирний час всі військовозобов’язані повинні проходити медичний огляд один раз на п’ять років.

Однак у воєнний час все інакше, отримавши повістку, чоловік зобов’язаний з’явитися до територіального центру комплектування, уточнити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію. Вона встановлює, чи придатний чоловік до служби в армії, чи обмежено придатний, чи непридатний.

Крістіна Ковцун наголосила, що відмова від проходження ВЛК є адміністративним правопорушенням. За нього передбачено штраф, а згодом може бути ще один виклик.

Адвокат розповіла, що центри комплектування зобов’язані збирати інформацію, зокрема, з управлінь соцзахисту. Так вони можуть з’ясувати, хто має статус інваліда. Водночас самі військовозобов’язані під час проходження ВЛК мають надати свою медичну картку та витяги з медичної документації про перенесені захворювання.

"Бо ми розуміємо, що є різні ситуації. Одна людина абсолютно здорова, її роками нічого не турбує, а інша, грубо кажучи, не вилазить зі стаціонарного лікування, переносить операції і так далі. І військовозобов’язана має про це повідомити", — пояснила юрист.

У ході ВЛК військовозобов'язаному призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла – ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-приналежність, проводять рентгенологічне обстеження. Чоловікам старше 40 років обов’язково мають проводити вимірювання внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор. У разі поганих показників можуть призначати додаткові обстеження.

"Після цього військовозобов’язаний обов’язково оглядається такими лікарями, як хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та іншими лікарями за показаннями. Тобто це дуже серйозний і відповідальний процес, який відбувається саме з урахуванням аналізів та обстеження лікарів", — резюмувала адвокат.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи планують в Україні посилювати мобілізацію. За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, поки що до планів мобілізації не вносилися корективи. Однак залежно від ситуації, яка надалі буде на фронті, їх можна переглянути.