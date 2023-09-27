У Міноборони розповіли, коли посилять мобілізацію в Україні

Є один фактор, від якого залежатиме подальша ситуація з мобілізацією

В Україні триває загальна мобілізація згідно з встановленими планами. Наразі у Міністерстві оборони не готують посилення процесу. Однак залежно від ситуації, яка надалі буде на фронті, його можна переглянути.

Про це сказав заступник голови Міноборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі телеканалу "Мі-Україна". За його словами, поки що до планів мобілізації не вносилися корективи.

Павлюк наголосив, що головним чинником у цьому питанні є те, які виклики постануть перед Україною на тлі повномасштабної війни. Також він наголосив, що захист Батьківщини є завданням кожного чоловіка, а тому слід готуватися та бути до цього готовим.

"Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації… але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту", - наголосив заступник голови Міноборони.

Зазначимо, що мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому є категорії чоловіків, які є винятками. Це залежить від їхнього стану здоров’я, виду діяльності, сімейних обставин тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних передбачено покарання. У деяких випадках це буде штраф, а в окремих ситуаціях може йтися про позбавлення волі.