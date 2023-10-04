О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.I

Мобилизация — это дело не только ВСУ или терцентров комплектования, но и общегосударственный процесс, говорит Роман Истомин.

После широкомасштабного российского вторжения с 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение, в рамках которого происходит всеобщая мобилизация. Она проходит не волнами, а планомерно и непрерывно.

Какие военные специальности наиболее востребованы на фронте? Будут ли мобилизовать 30-летних студентов вузов, получающих второе-третье непрофильное образование? В каких случаях могут привлечь на службу в ВСУ сразу всех взрослых членов семьи? На эти и другие вопросы в первой части интервью "Телеграфу" ответил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Он напомнил, что воюют между собой не просто армии, а государство рф против государства Украины, поэтому мобилизация — это дело не только ВСУ или терцентров комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП). Это общегосударственный процесс и мобилизации подлежат все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

Мобилизация женщин

— Начнем с "женского вопроса". Особенностью нынешнего периода мобилизации является то, что с 1 октября женщины с медицинским и фармацевтическим образованием в возрасте от 18 до 60 лет обязаны стать на учет в центрах комплектования в течение ближайших трех лет, то есть до конца 2026 года. Но они и так военнообязаные…

— Сразу скажу, что постановка женщин на военный учет не имеет ничего общего с мобилизацией, поскольку постановка на военный учет женщин-медиков и фармацевтов определена в Законе "О воинской обязанности и военной службе" еще с 1992 года. В пункте 11 ст.1 меняли перечень специальностей, но в результате на сегодняшний день мы имеем почти то же, что и 31 год назад — обязательному военному учету подлежат женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, окончившие заведения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны, могут стать на учет по желанию.

До 31 декабря 2026 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предъявления военного билета. Однако при принятии на работу их будут предупреждать, что предприятие обязано уведомить о них территориальный центр комплектования.

При этом военнообязанным женщинам-медикам выезд за границу не запрещен. Такие ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц.

— Могут ли военнообязанной женщине вручить повестку?

— Во время мобилизации женщин принудительно не призывают в армию, по крайней мере, пока. Но они, безусловно, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время или же пойти на службу добровольно, подписав контракт.

При этом большинство лиц женского пола, состоящих на военном учете, имеют право на отсрочку или увольнение. В частности, в случае, если женщина одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка, ребенка с инвалидностью или является мамой троих детей.

Если у супругов-военнообязанных имеется на иждивении несовершеннолетний ребенок, то призванным в ВСУ может быть только один из родителей. Обычно правом на отсрочку или увольнение пользуются женщины. Но если ребенок в такой семье уже взрослый, и тоже подлежит мобилизации, то призвать могут всех троих.

И это в теории. Ведь в большинстве своем женщины не военнообязанные, отец взрослого сына может иметь букет болезней или даже инвалидность, а сын за ним ухаживать. То есть все очень индивидуально, жизненных вариаций много.

Майор Роман Истомин

Право на отсрочку vs желание воевать

— Подлежат ли мобилизации родственники погибших или пропавших без вести во время военных действий?

— Нет. Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

— Кто еще из военнообязанных имеет право на отсрочку, кроме студентов и учащихся ПТУ очной и дуальной формы обучения?

— Добавлю, что отсрочка от мобилизации, согласно тому же Закону "О военной подготовке и мобилизации", предоставляется также студентам иностранных вузов на дистанционном обучении. В целом этот список занимает две страницы печатного текста.

В нем, в частности, народные депутаты, государственные служащие, представители некоторых профессий (полицейские, работники органов управления, воинских частей, СБУ, разведки, Нацгвардии, ГНСУ, ГСЧС), работники, забронированные за государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями.

Кроме того, лица с инвалидностью, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья, ученые и преподаватели вузов, имеющие ученое звание и/или научную степень, а также учителя школ, работающих не менее чем на 0,75 ставки, отцы-одиночки, многодетные отцы, отцы и опекуны ребенка с инвалидностью или тяжелобольным.

Впрочем, лица с отсрочкой могут мобилизоваться по собственному желанию.

— На какой срок можно отсрочить мобилизацию?

— Сроки как таковые не предусмотрены. Это на рассмотрение ТЦК. Если, например, отсрочка по состоянию здоровья, то, разумеется, это будет ориентировочное время, нужное для того, чтобы человек вылечился. Если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, то обычно на полгода, после чего нужно снова явиться в терцентр комплектования для сверки данных. Студенты очной формы получают отсрочку до завершения учебы, но часто — до окончания учебного года, ведь может случиться так, что кого-то отчислят.

— Кто имеет право служить по месту жительства?

— Согласно части 2 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", некоторые категории населения (а это фактически все, кто имеет право на отсрочку), могут быть мобилизованы только по их согласию и будут проходить службу по их желанию по месту жительства.

— Во время военного положения не проводится призыв на срочную службу и так же не проводится демобилизация солдат, срок службы которых истек. Могут ли они стать на защиту Родины?

— Мобилизация — это о военнообязанных. А юноши, достигшие призывного возраста (20 лет), не военнообязанные, так как на время войны отменена срочная служба, поэтому они не могут быть мобилизованными. Но, если есть желание, могут подписать контракт. В прошлом году для граждан в возрасте 20-27 лет, по тем или иным причинам не проходившим срочную службу, была восстановлена эта "опция". Недавно возрастная планка, как известно, была опущена до 25 лет. С этого возраста молодые люди переходят из категории призывников в категорию военнообязанных.

Также срочники, которые не могут быть уволены со службы и не могут в таком статусе участвовать в боевых действиях, могут подписать контракт с ВСУ.

Восполнение потерь

— 7 сентября в парламенте зарегистрировали законопроект № 9672 "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он отменяет отсрочку для студентов 30+ , получающих второе высшее образование. То есть, мужчин этого возраста будут отрывать от обучения и мобилизовывать?

— Конечно, если предложение будет утверждено.

— А какие перспективы получить боевую повестку у мужчин 58-59 лет?

— Она сведена практически к нулю. Смысла в том мало, чтобы призывать человека почтенного возраста на службу, а через полгода — демобилизовать. Да и состояние здоровье у них уже, как правило, не позволяет встать в строй.

— Какие военные специальности сегодня наиболее востребованы на фронте?

— Нужны все специальности. А поскольку сейчас в большинстве своем мобилизуются граждане, не имеющие опыта срочной службы, то они в учебных центрах осваивают военные специальности с нуля. Самая распространенная специальность в ВСУ, очевидно, стрелок. Поэтому, думаю, можно сказать, что она самая востребованная.

— Украину всколыхнуло заявление и.о. начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП Виталия Бережного. Его слова "Из подразделений, которые были сформированы осенью прошлого года в количестве до 100 человек, сейчас выполняют свои обязанности 20, а то и 10. Остальные — погибшие, раненые, выведены из строя", — процитировали почти все украинские СМИ. Это сразу подхватили вражеские пропагандисты. Исходя из сказанного, следует, что у нас скоро некому будет воевать, поэтому мобилизуют всех подряд, чтобы восполнить потери…

— На самом деле никаких потерь украинской армии никто никогда не озвучивал, и мы не можем оценивать, велики они или нет. Подполковник Бережной не раскрыл никакой государственной тайны, ведь раненые и выведенные из строя вернутся в строй после лечения и восстановления. Кроме того, он не называл ни одного конкретного подразделения и, конечно же, не говорил о потерях среди военных с Полтавщины или в целом по ВСУ. Таким образом, он просто акцентировал внимание депутатов городского совета на проблемных вопросах оповещения в Полтаве. Эти его слова прозвучали в контексте того, что власть должна создать участки оповещения в рамках громады, ведь, как я уже говорил, мобилизация — это общегосударственный процесс.

Конечно, без потерь на войне не обойтись. А если есть потери, их нужно восполнить. Тем более, что в условиях контрнаступления нужно больше сил, чем в обороне. К тому же, кроме доукомплектации действующих подразделений, создаются новые. Таким образом, наращиваем возможности ВСУ.

— Депутаты услышали военнослужащих и приняли решение о создании 13 участков оповещения и пунктов предварительного сбора военнообязанных в Полтаве и старостинских округах. По-вашему, это ускорит темпы мобилизации?

— Участки оповещения были развернуты еще в начале военного положения, как и предусмотрено законодательством, разворачивались они и в 2014 году. В общем, участки оповещения работают в интересах ТЦК и СП, работники которого не в состоянии своим составом в полной мере осуществлять оповещения, а если в общем — в интересах Вооруженных сил и Украины. Участки не занимаются мобилизацией, а лишь оповещением граждан о том, что им нужно прибыть в ТЦК и СП для обновления и сверки своих учетных данных. Места их размещения законодательством не определены. Но для всех вновь созднных участков уже выделены небольшие площади в административных помещениях районной власти и старостатов. Оценку эффективности их работы мне пока сложно дать. От оценки эффективности работы участков, созданных ранее, я воздержусь.

*Где могут вручить повестку военнообязанному, отправляют ли мобилизованных сразу на фронт, освобождает ли от мобилизации административное наказание за уклонение от призыва и т.д. — читайте во второй части интервью Романа Истомина, которая выйдет в пятницу, 6 октября, утром.