О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II

Армия – это не только передовая. Поэтому гражданин может защищать Родину и в тылу, говорит Роман Истомин.

С 24 февраля 2022 года в Украине введено военное положение, в рамках которого продолжается всеобщая мобилизация. Для отражения широкомасштабного российского вторжения в ряды ВСУ, ГНСУ, НГУ и спецподразделений стали сотни тысяч защитников и защитниц. Однако из-за низкой осведомленности граждан об условиях призыва мобилизационная кампания сталкивается с определенными сложностями.

Где могут вручить повестку военнообязанному, отправляют ли мобилизованных сразу на фронт, освобождает ли от мобилизации административное наказание за уклонение от призыва? На эти и другие вопросы во второй части интервью "Телеграфу" ответил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

*Какие военные специальности наиболее востребованы на фронте? В каких случаях могут привлечь на службу в ВСУ сразу всех взрослых членов семьи? Ответы на эти и другие вопросы читайте в первой части интервью майора Истомина о мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и пополнении потерь.

Останавливать транспорт не имеют права

— Кто занимается адресным вручением повесток? И обязан ли гражданин приходить в Терцентр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), если найдет приглашение в почтовом ящике?

— Мобилизация — это государственный процесс, поэтому к нему подключены органы местного самоуправления, ведущие первоначальный военный учет. Указанные должностные лица в этих органах по запросу ТЦК разносят повестки, подписанные начальником терцентра комплектования. Повестка считается врученной только тогда, когда она подписана адресуемым гражданином. Оставленная в почтовом ящике, переданная через родственников, соседей и т.п., повестка не имеет юридической силы.

— А что это за "мода" вручать повестки на улице?

— Нет никакой законодательной нормы, определяющей, где должны стоять или сидеть представители ТЦК, чтобы вручить повестку гражданину. Поэтому они осуществляют меры оповещения там, где считают нужным. В том числе занимаются и адресным оповещением.

— Что запрещено работникам ТЦК при выполнении задания по уведомлению граждан?

— Применять силу к тому, кто отказывается расписываться в повестке: удерживать его, бить. Запрещается задерживать лицо и против его воли доставлять в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после ее вручения.

Они не имеют права забирать документы, телефон, заходить на частную территорию без полиции и без оснований. Также не вправе останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения с целью раздачи повесток. Хотя на блокпостах в случае необходимости проверить документы водителю могут вручить повестку.

В Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки были внесены правки, позволяющие вручать повестки военнообязанным не только в пределах ТЦК, где они состоят на учете, а в любом городе, районе или области Украины.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин

— Зачем необходим учет людей призывного возраста?

— Для обобщения данных о существующем резерве. К сожалению, очень многие украинцы забывают об этом. Если бы все были законопослушными и вовремя приходили в ТЦК и СП для сверки данных, наши представители не ходили бы по улицам с повестками. И не было бы такого, что мы направляем повестку гражданину, а у него уже трое детей, и он не подлежит мобилизации. Либо человек получил инвалидность, либо сменил адрес проживания.

В Украине все военнообязанные должны самостоятельно сообщать об изменении личных данных в терцентры комплектования и соцподдержки. Это немаловажная часть воинского учета.

— Какие существуют виды повесток?

— Сначала вручается повестка для сверки военно-учетных данных, а не для того, чтобы человека сразу отправить на фронт, о чем, кстати, врут российские пропагандисты. Прежде всего, человек должен пройти военно-врачебную комиссию, которая может признать его непригодным к службе по состоянию здоровья. Поскольку сейчас большинство мобилизованных не имеют опыта военной службы, то им нужно пройти обучение, занимающее определенное время.

Есть боевая повестка или, по-другому, мобилизационное распоряжение. В нем содержится приказ конкретному лицу явиться по месту вызова в определенный день и время. По сути, это вызов гражданина для немедленного призыва на военную службу в связи с мобилизацией.

Уплата штрафа не означает "откуп" от долга

— Кто, кроме представителей ТЦК и СП, уполномочен вручать повестки?

— Представители органов местного самоуправления, учебных заведений, руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности.

— Кстати, существует ли план для предприятий по мобилизации?

— Нет такого плана. Руководители предприятий, учреждений ведут учет военнообязанных и ТЦК доводят им распоряжение об их оповещении. Иными словами, они уполномочены вручать повестки подчиненным. Для удобства могут даже предоставить транспорт, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию.

Но есть такие руководители, которые не желают выполнять эти распоряжения. В этих случаях законодательством предусмотрено административное наказание за нарушение правил воинского учета. Первый раз за правонарушение на должностных лиц налагается штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимум (от 3400 до 5100 грн), второй раз — от 300 до 500 необлагаемых налогом минимум (от 5100 до 8500 грн).

Следует понимать: уплата штрафа не избавляет от исполнения возложенных на человека обязанностей. Штраф — это не основание не выполнять свой долг и нарушать законодательство.

— Какое наказание предусмотрено за отказ получить повестку гражданами?

— Отказ получать повестку или расписываться является нарушением правил воинского учета. Представитель ТЦК и СП может составить протокол об административном правонарушении такого гражданина. По статье 210 КУоАП в условиях особого периода размер штрафа составляет от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

Административная ответственность ожидает и в случае игнорирования повестки, выданной с целью уточнения военно-учетных данных, а в случае игнорирования так называемой "боевой" повестки может быть возбуждено уголовное дело. Это когда военнообязанный прошел ВВК, но в указанную дату не прибыл на мобилизационный пункт. Статья 336 Уголовного кодекса в этом случае предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Был непригоден, стал ограниченно пригодным

— Сверка военно-учетных данных не означает мобилизации, но многие этого боятся. Можете развеять некоторые из этих страхов?

— Вспомните 2022 год. Люди боялись самой войны. Впоследствии этот страх, когда стало ясно, что враг остановлен на определенных позициях, исчез. Началось успокоение. Затем население начало бояться самой мобилизации, напрямую связанной с ТЦК. То есть, страх быть мобилизованным перешел на ТЦК. Но бояться нас совершенно бессмысленно, особенно если у человека нет никаких нарушений, связанных с воинским учетом. Если он, например, имеет право на отсрочку, просто предоставляет документы и уходит.

— В Минобороны решили отказаться от классических призывов приходить в ТЦК для обновления данных. Запустили информационную кампанию "Обнови данные в ТЦК", в рамках которой психологи и известные комбриги рассказывают, как преодолеть страх.

— Да, это нормально бояться боя. Каждый человек боится: хоть стрелок, хоть комбриг. Но одни боятся и выполняют поставленные боевые задания, потому что знают, что должны это делать, потому что уверены в своих побратимах. А другие боятся и питают свои страхи, избегая выполнять свой конституционный долг.

Еще раз повторюсь: в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Защита Родины — это обязанность, прописанная в Конституции и в законодательных документах о мобилизации.

— А можно ли говорить о пользе от уклонистов на фронте?

— Мне известен не один случай, когда мужчины, не желавшие служить, попадая в подразделение, совершенно менялись и становились прекрасными воинами. Потому что рядом воюют побратимы, которых они не могли подвести, потому что перед подразделением стоят какие-то задачи, которые нужно выполнить. Наконец, на фронте приходит осознание, что за твоей спиной находится гражданское население, которое ты теперь должен защищать.

— Министерство обороны Украины, согласно приказу № 490 от 18 августа 2023 года, сняло ограничения на определение пригодности к военной службе. В то же время изменились Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. С какими заболеваниями теперь берут в армию? Обязательно ли люди с заболеваниями окажутся на передовой?

— Список болезней, если не ошибаюсь, расписан на 400 страницах. В частности, это клинически вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомное носительство ВИЧ, болезни крови и кроветворных органов, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций, легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств…

Но решение по каждому случаю, по каждому конкретному человеку – за ВВК. Есть, конечно, болезни, с которыми однозначно не принимают в ВСУ, но я не врач и этого не скажу.

В целом определены три категории пригодности к военной службе: годен, ограниченно годен и не годен. Что касается ограниченной пригодности, то это только заключения комиссии о состоянии здоровья конкретного человека. Эти заключения, на основе которых выносится постановление, ВВК делает на основе обследований, анализов, общения с призывником. Комиссия принимает решение и выносит постановление. Если раньше с определенными болезнями выносилось решение о непригодности к военной службе, то теперь об ограниченной пригодности.

Ограниченная пригодность означает, что человек не может выполнять каких-либо действий. И комиссия прописывает, к чему именно призывник ограничен. Кому-то, например, противопоказано находиться в замкнутом пространстве, а кому-то — на открытом. Кому-то нельзя много копать, а кому-то — носить бронежилет, потому что у него проблемы со спиной. А у кого-то плоскостопие 3-й степени…

Это тонкий подход. В зависимости от того, какая у военнообязанного ограниченность, он направляется на службу. Конечно, в состав Сил специальных операций, десантно-штурмовых войск или морской пехоты таких отправлять не будут в любом случае.

Есть военные учреждения, склады, очень много элементов для обеспечения фронта, подвоз патронов… Ведь армия – это не только передовая. Поэтому гражданин может защищать Родину, находясь в условном тылу. Он также является защитником, военнослужащим, хоть и ограниченно пригодным.