Маєте право вимагати: які документи мають бути у працівників ТЦК при врученні повістки

Повістки роздають уповноважені на це особи

В Україні триває дія загальної мобілізації в ході якої багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Проте представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які займаються врученням повісток, мають надати відповідні документи.

Права та обов’язки працівників ТЦК прописані у Постанові №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки". Відповідно до нього, громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.

Уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця зобов’язані пред’явити:

наказ коменданта про перевірку документів (або копію);

службове посвідчення ТЦК, що підтверджує, що вони є саме тими, хто зазначений у наказі коменданта про перевірку документів;

наказ чи розпорядження ТЦК, яким уповноважені зазначені особи на вручення повісток;

назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких фахівців зараз не вистачає у ЗСУ. Саме їм передусім вручатимуть повістки у жовтні.