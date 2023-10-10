Ваші навички зараз дуже потрібні: кого з українців активно призиватимуть до армії

Таких громадян не вистачає в армії

В Україні продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. При цьому існують спеціальності, на які зараз великий запит у військових, а отже, громадян із ними можуть призвати в першу чергу.

"Телеграф" розповідає про те, хто перший отримуватиме повістки в жовтні. Їх зараз не вистачає у ЗСУ.

За даними видання Today.ua, яке посилається на заяву капітана Збройних Сил України Валерія Прозапаса, зараз серед захисників дуже не вистачає танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотників, парамедиків та водіїв.

"Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям", — зазначив експерт.

При цьому він додав, що українців можуть мобілізувати не лише на передову, а й на виконання інших обов’язків. Серед них служба у штабі.

Хто взагалі зараз отримує повістки:

придатні та обмежено придатні віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатні та обмежено придатні у віці від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у ВНЗ чи військовій кафедрі;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 60 років – за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки віком до 60 років;

виключені з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку та не скоїли тяжкий злочин.

Більше про мобілізацію у жовтні ви можете прочитати в інтерв’ю представника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна під назвою "Про мобілізацію жінок і студентів, відстрочку для нардепів і поповнення втрат: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.І".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де не можуть роздавати повістки.