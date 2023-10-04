Про мобілізацію жінок і студентів, відстрочку для нардепів і поповнення втрат: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.І

Мобілізація — це справа не тільки ЗСУ чи терцентрів комплектування, а загальнодержавний процес, каже Роман Істомін.

Через широкомасштабне російське вторгнення з 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан, у рамках якого відбувається загальна мобілізація. Вона проходить не хвилями, а планомірно і безперервно.

Які військові спеціальності найбільш затребувані на фронті? Чи мобілізуватимуть 30-річних студентів вишів, які здобувають другу-третю непрофільну освіту? У яких випадках можуть призвати на службу в ЗСУ одразу всіх дорослих членів родини? На ці та інші запитання у першій частині інтерв'ю "Телеграфу" відповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він нагадав, що воюють між собою не просто армії, а держава рф проти держави України, тому мобілізація — це справа не тільки ЗСУ чи терцентрів комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП). Це загальнодержавний процес, тож мобілізації підлягають всі військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років.

Мобілізація жінок

— Почнімо, пане майоре, з "жіночого питання". Особливістю нинішнього періоду мобілізації є те, що з 1 жовтня жінки з медичною та фармацевтичною освітою віком від 18 до 60 років зобов’язані стати на облік у центрах комплектування протягом найближчих трьох років, тобто до кінця 2026-го. Але вони й так військовозобов’язані…

— Одразу скажу, що постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів визначена в Законі "Про військовий обов’язок і військову службу" ще з 1992 року. У пункті 11 ст.1 змінювали перелік спеціальностей, але у результаті на сьогодні ми маємо майже те ж саме, що й 31 рік тому — обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони, можуть стати на облік за бажанням.

До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без подання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу їх попереджатимуть, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про них територіальний центр комплектування.

При цьому військовозобов’язаним жінкам-медикам виїзд за кордон не заборонений. Такі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців і посадових осіб.

— Чи можуть військовозобов’язаній жінці вручити повістку?

— Під час мобілізації жінок примусово не призивають до армії, принаймні поки що. Але вони, безумовно, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт.

При цьому більшість осіб жіночої статі, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення. Зокрема, у разі, якщо жінка одна виховує неповнолітню дитину, дитину з інвалідністю чи є мамою трьох дітей.

Якщо у подружжя військовозобов’язаних є на утриманні неповнолітня дитина, то призваним до ЗСУ може бути лише один з батьків. Зазвичай правом на відстрочку чи звільнення користуються жінки. Але якщо дитина в такій родині вже доросла, і також підлягає мобілізації, то призвати можуть всіх трьох.

Та це в теорії. Адже у більшості своїй жінки не є військовозобов’язаними, батько дорослого сина може мати букет хвороб або й інвалідність, а син його доглядати. Тобто, все дуже індивідуально, життєвих варіацій багато.

Майор Роман Істомін

Право на відстрочку vs бажання воювати

— Чи підлягають мобілізації родичі загиблих або зниклих безвісти під час воєнних дій?

— Ні. Згідно із Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

— Хто ще з військовозобов’язаних має право на відстрочку, окрім студентів та учнів ПТУ очної і дуальної форми навчання?

— Додам, що відстрочка від мобілізації, відповідно до того ж Закону "Про військову підготовку і мобілізацію", надається також студентам іноземних вишів на дистанційному навчанні. Загалом цей перелік займає дві сторінки друкованого тексту.

В ньому, зокрема, народні депутати, державні службовці, представники деяких професій (поліцейські, працівники органів управління, військових частин, СБУ, розвідки, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС), працівники, які заброньовані за державними органами, підприємствами, установами, організаціями.

Окрім того, особи з інвалідністю, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, науковці та викладачі вишів, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також учителі шкіл, які працюють не менше, аніж на 0,75 ставки, батьки-одинаки, багатодітні батьки, батьки та опікуни дитини з інвалідністю або тяжкохворої.

Втім, особи, які мають відстрочку, можуть мобілізуватися за власним бажанням.

— На який строк можна відстрочити мобілізацію?

— Строки як такі не передбачені. Це на розгляд ТЦК. Якщо, наприклад, надається відстрочка за станом здоров’я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась. Якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом родини, то зазвичай на півроку, після чого треба знову з’явитися в терцентр комплектування для звірки даних. Студенти очної форми отримують відстрочку до завершення навчання, але часто — до закінчення навчального року, адже може статися так, що когось відрахують.

— Хто має право служити за місцем проживання?

— Відповідно до частини 2 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", деякі категорії населення (а це фактично всі, хто має право на відстрочку) можуть бути мобілізовані лише за їхньою згодою та проходитимуть службу за їхнім бажанням за місцем проживання.

— Під час воєнного стану не проводиться призов на строкову службу і так само не проводиться демобілізація солдатів, строк служби яких сплив. Чи можуть вони стати на захист Батьківщини?

— Мобілізація — це про військовозобов’язаних. А юнаки, які досягли призовного віку (20 років), не є військовозобов’язаними, бо на час війни скасовано строкову службу, відтак вони не можуть бути мобілізованими. Але, якщо мають бажання, можуть підписати контракт. Торік для громадян віком 20-27 років, які з тих чи інших причин не проходили строкову службу, була відновлена ця "опція". Віднедавна вікова планка, як відомо, опущена до 25 років. З цього віку молоді люди переходять з категорії призовників до категорії військовозобов’язаних.

Так само строковики, які не можуть бути звільнені зі служби і не можуть у такому статусі брати участь у бойових діях, можуть підписати контракт із ЗСУ.

Поповнення втрат

— 7 вересня у парламенті зареєстрували законопроєкт № 9672 "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Він скасовує відстрочку для студентів 30+, які здобувають другу вищу освіту. Тобто, чоловіків цього віку будуть відривати від навчання й мобілізовувати?

— Звісно, якщо пропозиція буде затверджена.

— А які перспективи отримати бойову повістку в чоловіків 58-59 років?

— Вона зведена практично до нуля. Сенсу в тому мало, щоб призивати людину поважного віку на службу, а через півроку-рік — демобілізувати. Та й стан здоров’я у них уже, як правило, не дозволяє стати в стрій.

— Які військові спеціальності сьогодні найзатребуваніші на фронті?

— Потрібні всі спеціальності. А оскільки зараз у більшості своїй мобілізуються громадяни, які не мають досвіду строкової служби, то вони в навчальних центрах освоюють військові спеціальності з нуля. Найпоширеніша спеціальність у ЗСУ, очевидно, стрілець. Тому, думаю, можна сказати що вона є найзатребуванішою.

— Україну сколихнула заява в.о. начальника Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП Віталія Бережного. Його слова "З підрозділів, які були сформовані восени минулого року в кількості до 100 осіб, зараз виконують свої обов'язки 20, а то й 10. Решта — загиблі, поранені, виведені з ладу", — процитували ледь не всі українські ЗМІ. Це одразу ж підхопили ворожі пропагандисти. Виходячи зі сказаного, випливає, що в нас скоро нікому буде воювати, тому мобілізують усіх підряд, щоб поповнити втрати…

— Насправді жодних втрат українського війська ніхто ніколи не озвучував, і ми не можемо оцінювати, великі вони чи ні. Підполковник Бережний не розкрив ніякої державної таємниці, адже поранені і виведені з ладу повернуться у стрій після лікування і відновлення. Крім того, він не називав жодного конкретного підрозділу і, звісно ж, не казав про втрати серед військових з Полтавщини чи загалом за ЗСУ. У такий спосіб він просто акцентував увагу депутатів міської ради на проблемних питаннях оповіщення в Полтаві. Ці його слова прозвучали у контексті того, що влада повинна створити дільниці оповіщення у межах громади, адже, як я вже казав, мобілізація — це загальнодержавний процес.

Звісно, без втрат на війні не обійтися. А якщо є втрати, їх треба поповнити. Тим паче, в умовах контрнаступу потрібно більше сил, аніж в обороні. До того ж, крім доукомплектації діючих підрозділів, створюються нові. Таким чином, нарощуємо спроможності ЗСУ.

— Депутати дослу́халися прохання військкома і прийняли рішення про створення 13 дільниць оповіщення та пунктів попереднього збору військовозобов’язаних у Полтаві та старостинських округах. На вашу думку, це прискорить темпи мобілізації?

— Дільниці оповіщення було розгорнуто ще на початку воєнного стану, як і передбачено законодавством, розгортали їх і 2014 року. Загалом дільниці оповіщення працюють в інтересах ТЦК та СП, працівники якого не в змозі своїм складом повною мірою здійснювати оповіщення, а якщо загальніше — в інтересах Збройних сил і України. Зазначу, що дільниці не займаються мобілізацією, а лише оповіщенням громадян про те, що їм треба прибути в ТЦК та СП для оновлення та звіряння своїх облікових даних. Місця їхнього розміщення законодавством не визначені. Але для всіх новостворених дільниць вже виділені невеликі площі в адміністративних приміщеннях районної влади та старостатів. Оцінку ефективності їхньої роботи мені поки важко дати. Від оцінки ефективності роботи дільниць, створених раніше, я утримаюсь.

*Де можуть вручити повістку військовозобов’язаному, чи відправляють мобілізованих одразу на фронт, чи звільняє від мобілізації адміністративне покарання за ухилення від призову та ін. — читайте в другій частині інтерв'ю Романа Істоміна, яка вийде в пятницю, 6 жовтня, вранці.