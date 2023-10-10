"Прекрасные воины": военком назвал пользу от уклонистов

Некоторые продолжают бояться выполнять свой конституционный долг

Во время общей мобилизации в Украине далеко не каждый храбро готов стать на защиту своей страны, есть большое количество уклонистов. Однако когда эти люди все же попадают на фронт, они становятся отличными воинами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его словам, что общество до сих пор делится на тех, кто боится защищать Родину, и на тех, кто боится, но все же идет и защищает.

"Да, это нормально бояться боя. Каждый человек боится: хоть стрелок, хоть комбриг. Но одни боятся и выполняют поставленные боевые задания, потому что знают, что должны это делать, потому что уверены в своих побратимах. А другие боятся и питают свои страхи, избегая выполнять свой конституционный долг", — отметил Истомин.

Он подчеркнул, что в Украине продолжается мобилизация и защита Родины — это обязанность, которая прописана на законодательном уровне. Истомин добавил, что ему известны случаи, когда мужчины, которые совсем не хотели служить, попадая в подразделение, кардинально менялись и становились хорошими воинами.

"Потому что рядом воюют побратимы, которых они не могли подвести, потому что перед подразделением стоят какие-то задачи, которые нужно выполнить. Наконец, на фронте приходит осознание, что за твоей спиной находится гражданское население, которое ты теперь должен защищать", — рассказал собеседник издания.

Полную версию интервью читайте в материале "Телеграфа": О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II.

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