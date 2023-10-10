"Прекрасні воїни": військком назвав користь від ухилянтів

Дехто продовжує боятися виконувати свій конституційний обов’язок

Під час спільної мобілізації в Україні далеко не кожен хоробро готовий стати на захист своєї країни, є велика кількість ухилянтів. Однак коли ці люди все ж таки потрапляють на фронт, вони стають відмінними воїнами.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. За його словами, суспільство досі ділиться на тих, хто боїться захищати Батьківщину, і на тих, хто боїться, але все ж таки йде і захищає.

"Так, це нормально — боятися бою. Кожна людина боїться: хоч стрілець, хоч комбриг. Але одні бояться й виконують поставлені бойові завдання, бо знають, що мусять це робити, бо впевнені у своїх побратимах. А інші бояться й плекають свої страхи, уникаючи виконувати свій конституційний обов’язок", — зазначив Істомін.

Він наголосив, що в Україні триває мобілізація та захист Батьківщини — це обов’язок, який прописаний на законодавчому рівні. Істомін додав, що йому відомі випадки, коли чоловіки, які зовсім не хотіли служити, потрапляючи до підрозділу, кардинально змінювалися та ставали добрими воїнами.

"Бо поруч воюють побратими, яких вони не могли підвести, бо перед підрозділом стоять якісь завдання, які потрібно виконати. Зрештою, на фронті приходить усвідомлення, що за твоєю спиною знаходиться громадянське населення, яке ти тепер маєш захищати", — розповів співрозмовник видання.

Повну версію інтерв’ю читайте у матеріалі "Телеграфа": Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, видачу повісток на вулиці та брехні роспропаганди: інтерв’ю зі спікером Полтавського військкомату, ч.II.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Руслан Алієв розповів, як військовозобов’язаних громадян каратимуть після ігнорування третьої перевірки.