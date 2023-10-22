Мобілізація триває: капітан ЗСУ назвав топ-3 місця, де можна вручати повістки ухилянтам

У деяких місцях військовозобов’язаних можуть чекати співробітники ТЦК

Під час воєнного стану в Україні є багато ухилянтів, які не бажають йти на службу, але в ТЦК знають, де їх можна відшукати та вручити повістку. Загалом у військкоматі виділяють три такі громадські місця, які є у кожному місті та буквально у кожному районі.

Капітан ЗСУ Сергій Алімов детально розповів, у яких місцях завжди є шанс знайти ухилянтів та вручити їм запрошення до військкомату. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Insider Media Group.

Перше місце – це секонд-хенд. Там, як зазначає Алімов, можна зустріти у день завозу велику кількість людей. Серед них є також і ті, хто може отримати повістку.

"Потужні хлопці ламають двері, щоб якнайшвидше потрапити до приміщення. А їх усередині зустрічає військком і там їм виписує повістки", — зазначив капітан ЗСУ.

Друге місце – МРЕВ, де оформлюють автомобілі. Алімов підкреслив, що там також велика кількість чоловіків, які можуть стати в пригоді в армії.

"Заходьте туди, там є хлопці на машинах за 50 тисяч доларів, за 100 тисяч доларів. Вручіть їм повістку", — каже капітан.

Третє місце – міська рада. Алімов підкреслив, що бронь від військової служби є лише у народних обранців у Верховній Раді, а от депутати місцевого управління підпадають під мобілізацію.

"Заходите до міської ради й за списком працюєте", — підсумував Сергій Алімов.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні загрожує ухилянтам, які взяли повістку, але не прийшли до неї у військкомат. Деяким військовозобов’язаним не вдасться лише штрафом.