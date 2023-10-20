Трое суток в полуокружении: как президентская рота ВСУ сорвала наступление россиян на Авдеевку (видео)
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Бойцы удержали свои позиции и помешали врагу пройти вперед
Украинские военные продолжают героически отражать атаки российских оккупантов на Авдеевском направлении. Сопротивление отдельных подразделений в этом сражении обязательно войдет в историю.
О подвиге 6-й роты 2-го батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Вооруженных сил Украины во время штурма россиянами Авдеевки 10-13 октября сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, военные продержались в полуокружении трое суток.
Бутусов рассказал, что 10 октября российские войска нанесли главный удар по украинским позициям севернее известного авдеевского террикона. Там посадку держали несколько наших подразделений, среди которых была 6-я рота 2-го батальона Президентской бригады ВСУ.
По его информации, тогда россияне понесли тяжелые потери, но им удалось захватить почти всю посадку, впрочем, быстрого порыва не произошло. Бутусов отметил, что в центре посадки свои позиции удержали бойцы 6-й роты, которые смогли отбить все атаки, поэтому враг не мог пройти вперед. Украинских военных атаковали с флангов и фронта, но 42 бойца продолжали сражаться на своем месте.
По словам журналиста, действия 6-й роты не позволили российским штурмовым батальонам развить успех и позволили нашей артиллерии и дронам эффективно громить ударную группировку россиян, а также усилить оборону на другом рубеже.
Бутусов подчеркивает, что бойцы подразделения отразили все вражеские атаки 10 октября. Затем отбили атаки 11-го и 12-го, и только в ночь на 13-е, согласно приказу, оставили позиции и отошли, когда полностью закончились боеприпасы. По его словам, герои 6-й роты внесли большой вклад в стабилизацию обороны и разгром нескольких российских штурмовых батальонов.
Журналисту также удалось лично пообщаться с бойцами этой роты. Он обнародовал запись интервью.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе очередной попытки наступления на Авдеевку 19 октября российские оккупанты понесли рекордные потери.