Трое суток в полуокружении: как президентская рота ВСУ сорвала наступление россиян на Авдеевку (видео)

Бойцы удержали свои позиции и помешали врагу пройти вперед

Украинские военные продолжают героически отражать атаки российских оккупантов на Авдеевском направлении. Сопротивление отдельных подразделений в этом сражении обязательно войдет в историю.

О подвиге 6-й роты 2-го батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Вооруженных сил Украины во время штурма россиянами Авдеевки 10-13 октября сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, военные продержались в полуокружении трое суток.

Бутусов рассказал, что 10 октября российские войска нанесли главный удар по украинским позициям севернее известного авдеевского террикона. Там посадку держали несколько наших подразделений, среди которых была 6-я рота 2-го батальона Президентской бригады ВСУ.

Авдеевский террикон на карте

По его информации, тогда россияне понесли тяжелые потери, но им удалось захватить почти всю посадку, впрочем, быстрого порыва не произошло. Бутусов отметил, что в центре посадки свои позиции удержали бойцы 6-й роты, которые смогли отбить все атаки, поэтому враг не мог пройти вперед. Украинских военных атаковали с флангов и фронта, но 42 бойца продолжали сражаться на своем месте.

По словам журналиста, действия 6-й роты не позволили российским штурмовым батальонам развить успех и позволили нашей артиллерии и дронам эффективно громить ударную группировку россиян, а также усилить оборону на другом рубеже.

Бутусов подчеркивает, что бойцы подразделения отразили все вражеские атаки 10 октября. Затем отбили атаки 11-го и 12-го, и только в ночь на 13-е, согласно приказу, оставили позиции и отошли, когда полностью закончились боеприпасы. По его словам, герои 6-й роты внесли большой вклад в стабилизацию обороны и разгром нескольких российских штурмовых батальонов.

Журналисту также удалось лично пообщаться с бойцами этой роты. Он обнародовал запись интервью.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе очередной попытки наступления на Авдеевку 19 октября российские оккупанты понесли рекордные потери.