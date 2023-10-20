"Запомните этот день": россиянам устроили ад под Авдеевкой, в сети все больше информации

В результате наступления враг практически не добился успеха

Оккупанты продолжают попытки окружить Авдеевку Донецкой области. В то же время значительных успехов в этом направлении противник не имеет, однако его потери становятся все больше.

Как сообщил в эфире национального телемарафона спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, враг возобновил наступательные действия на Авдеевском направлении. При этом он отметил, что украинские военные стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери.

По информации представителя Генштаба, за прошедшие сутки потери врага на этом направлении составили убитыми и ранеными почти 900 российских оккупантов. Также ВСУ в районе Авдеевки уничтожили более 50 танков и 100 единиц бронированной техники РФ.

Ковалев подчеркнул, что силы обороны также отразили атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное и Северное Донецкой области.

Как сообщил украинский аэроразведчик подразделения "Сова" николаевских морпехов, в воскресенье, 19 октября, в районе Авдеевки войска россии потерпели "катастрофу". "Запомните эту дату и место. Это была величайшая российская катастрофа. Больше Белогоровки в прошлом году", — написал он.

В свою очередь издание "Думская" со ссылкой на информацию от очевидцев пишет, что 19 октября в районе Авдеевки "царил настоящий ад". По их данным, российские оккупанты пытались наступать по нескольким направлениям : в районе Красногоровки, что на севере города, в сторону шлаконакопителя Авдеевского коксохимического завода и от Водяного (южнее Авдеевки).

"Шли целыми колоннами бронетехники — в каждой от пяти до 30 единиц. Их успешно сжигали украинские защитники. В результате враг практически не добился успеха, а понес ужасные потери: более 900 солдат и офицеров, под сотню танков и других бронемашин", — говорится в сообщении.

Ситуация на Авдеевском направлении

Издание отмечает, что эти потери россии стали больше, чем Силам обороны удалось уничтожить при попытке россиян форсировать Северский Донец вблизи поселка Белогоровка Луганской области в мае 2022 года. Тогда враг потерял более 80 танков и бронемашин, а также около 485 человек были убиты.

"У россиян под Авдеевкой настоящая военная катастрофа. Самые массовые одновременные потери российской армии с начала полномасштабной войны", — прокомментировал ситуацию офицер Вооруженных сил Виктор, который сейчас борется в Донецкой области.

Некоторые наблюдатели даже сравнили вчерашнее сражение с событиями 80-летней давности на так называемой Курской дуге. Примечательно, что все эти события происходили в момент приезда в Авдеевку главнокомандующего Вооруженными силами генерала Валерия Залужного.

Сегодня бои в районе Авдеевке продолжаются. Враг накопил значительные силы у села Новоселовка Вторая (к северу от Авдеевки) и снова пытается наступать. Важным направлением его удара остается шлаконакопитель АКХЗ – его захват позволит установить огневой контроль над всем заводом.

"Очевидно, противник испытывает серьезные проблемы с управляемостью войсками и координацией между подразделениями, поэтому и накапливается в такие стада, которые более уместны на полях битв Второй мировой, чем сейчас. Подобные "бронированные кулаки" уязвимы, что наглядно продемонстрировали украинские защитники, но железа и людей у россиян много, так что еще какое-то время атаки будут продолжаться. Похоже, им кровь из носа нужен хоть какой-то успех в этом месте", — заявил военный эксперт Виктор Босняк.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 19 октября, украинские военные ликвидировали 1380 кафиров. Это максимальное количество с начала 2023 года.