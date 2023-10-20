Три доби в напівоточенні: як президентська рота ЗСУ зірвала наступ росіян на Авдіївку (відео)
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Бійці втримали свої позиції та завадили ворогу пройти вперед
Українські військові продовжують героїчно відбивати атаки російських окупантів на Авдіївському напрямку. Спротив окремих підрозділів у цій битві обов'язково ввійде до історії.
Про подвиг 6-і роти 2-го батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Збройних сил України під час штурму росіянами Авдіївки 10-13 жовтня повідомив український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, військові протримались у напівоточенні три доби.
Бутусов розповів, що 10 жовтня російські війська завдали головного удару по українських позиціях північніше відомого авдіївського терикона. Там посадку тримали кілька наших підрозділів, серед яких була 6-та рота 2-го батальйону Президентської бригади ЗСУ.
За його інформацією, тоді росіяни зазнали важких втрат, але їм вдалось захопити майже всю посадку, втім швидкого пориву не сталось. Бутусов зазначив, що в центрі посадки свої позиції втримали бійці 6-і роти, які змогли відбити всі атаки, тому ворог не міг пройти вперед. Українських військових атакували з флангів та фронту, але 42 бійці продовжували битись на своєму місці.
За словами журналіста, дії 6-ї роти не дозволили російським штурмовим батальйонам розвинути успіх та дали можливість нашій артилерії та дронам ефективно громити ударне угруповання росіян, а також посилити оборону на іншому рубежі.
Бутусов підкреслює, що бійці підрозділу відбили всі ворожу атаки 10 жовтня. Потім відбили атаки 11-го та 12-го, і тільки в ніч на 13-те, згідно з наказом, залишили позиції та відійшли, коли повністю закінчились боєприпаси. За його словами, герої 6-і роти зробили великий внесок в стабілізацію оборони та розгром кількох російських штурмових батальйонів.
Журналісту також вдалось особисто поспілкуватись з бійцями цієї роти. Він оприлюднив запис інтерв'ю.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у ході чергової спроби наступу на Авдіївку 19 жовтня російські окупанти понесли рекордні втрати.