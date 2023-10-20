Три доби в напівоточенні: як президентська рота ЗСУ зірвала наступ росіян на Авдіївку (відео)

Бійці втримали свої позиції та завадили ворогу пройти вперед

Українські військові продовжують героїчно відбивати атаки російських окупантів на Авдіївському напрямку. Спротив окремих підрозділів у цій битві обов'язково ввійде до історії.

Про подвиг 6-і роти 2-го батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Збройних сил України під час штурму росіянами Авдіївки 10-13 жовтня повідомив український журналіст Юрій Бутусов. За його словами, військові протримались у напівоточенні три доби.

Бутусов розповів, що 10 жовтня російські війська завдали головного удару по українських позиціях північніше відомого авдіївського терикона. Там посадку тримали кілька наших підрозділів, серед яких була 6-та рота 2-го батальйону Президентської бригади ЗСУ.

Авдіївський терикон на мапі

За його інформацією, тоді росіяни зазнали важких втрат, але їм вдалось захопити майже всю посадку, втім швидкого пориву не сталось. Бутусов зазначив, що в центрі посадки свої позиції втримали бійці 6-і роти, які змогли відбити всі атаки, тому ворог не міг пройти вперед. Українських військових атакували з флангів та фронту, але 42 бійці продовжували битись на своєму місці.

За словами журналіста, дії 6-ї роти не дозволили російським штурмовим батальйонам розвинути успіх та дали можливість нашій артилерії та дронам ефективно громити ударне угруповання росіян, а також посилити оборону на іншому рубежі.

Бутусов підкреслює, що бійці підрозділу відбили всі ворожу атаки 10 жовтня. Потім відбили атаки 11-го та 12-го, і тільки в ніч на 13-те, згідно з наказом, залишили позиції та відійшли, коли повністю закінчились боєприпаси. За його словами, герої 6-і роти зробили великий внесок в стабілізацію оборони та розгром кількох російських штурмових батальйонів.

Журналісту також вдалось особисто поспілкуватись з бійцями цієї роти. Він оприлюднив запис інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у ході чергової спроби наступу на Авдіївку 19 жовтня російські окупанти понесли рекордні втрати.