Війна — день 605: окупанти перекидають сили і несуть "вражаючі" втрати під Авдіївкою

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 21 жовтня 2023 року. Російські окупанти втрачають опорно-зводні пункти і, за словами президента України Володимира Зеленського, зазнають "насправді вражаючих" втрат на Авдіївському напрямку. І це не межа, оскільки Збройні сили України отримуватимуть ATACMS доти, доки не звільнять окуповані території.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:35 В DeepState оновили карту бойових дій. Сили Оборони України мали частковий успіх біля Кліщіївки. Ворог мав частковий успіх біля Красногорівки.

Карта бойових дій в Україні на початок дня 21.10.2023

00:00 Ніч в Україні розпочалася неспокійно, повідомляли про вибухи у Кривому Розі, крім того, є загроза ракетних ударів та застосування ударних безпілотників ще для низки областей.

Інформацію за 18 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 602: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти продовжують штурмувати Авдіївку

З даними за 19 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 603: окупанти готуються до нових штурмів Авдіївки, а у ЗСУ успіхи на півдні

Про те, що відбувалося 20 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 604: ЗСУ надихнулися отриманням ATACMS та мають частковий успіх на фронті