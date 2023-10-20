У росіян "палатиме одне місце": Данілов зробив заяву про ракети ATACMS

Між Україною та США є домовленості щодо використання далекобійних ракет

Ракети ATACMS, які днями США передали Україні, не перше і далеко не останнє постачання. Секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, що у росіян "горітиеме одне місце" від наступних ракет, які отримає Україна.

Про це він заявив в ефірі "Українського радіо". Данілов додав, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба мав рацію, коли говорив про те, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS на постійній основі.

"Це не перше і не останнє отримання нами ракет ATACMS. У нас є домовленість із нашими партнерами, що ми використовуємо їх виключно по території нашої країни, яка на сьогоднішній день тимчасово захоплена терористами", — розповів Олексій Данілов.

Також він додав, що Володимир Зеленський щоразу під час спілкування з Джо Байденом порушує питання саме далекобійної зброї. Що стосується технічних характеристик ракет ATACMS, то Олексій Данілов заявив, що не може розповісти про те, на яку відстань битиме американські ракети. Але пообіцяв, що росіянам доведеться не солодко.

"Я точно можу сказати, що в деяких горітиме одне місце після наступних партій. І це обов’язково триватиме доти, доки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться", — підкреслив секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна чекала не на ці ракети ATACMS від США. Військовий експерт розповів, коли чекати на більш далекобійні боєприпаси.