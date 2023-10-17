"Особлива подяка США": Зеленський офіційно повідомив про отримання ATACMS (відео)

Україна отримала від США важливу зброю та застосувала її на полі бою

З’явилося офіційне підтвердження того, що ЗСУ вперше застосували на полі бою ракети ATACMS для ураження ворожих об’єктів.

Так президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 17 жовтня подякував Сполученим Штатам за передачу критично важливого озброєння.

"Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", — коротко резюмував Зеленський.

Як повідомлялося раніше, 17 жовтня окупантів сполохали вибухи на аеродромах у Бердянську та Луганську, де було знищено не менше дев’яти гелікоптерів, систему ППО та склади з боєприпасами.

Після цього в російському сегменті мережі почали з’являтися численні фотографії уламків ракет, які використовувалися для ударів. На одному з них можна було помітити маркування MGM-140a, що натякає на застосування базової версії ракети ATACMS із касетною боєголовкою та дальністю поразки до 165 кілометрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що собою представляють ракети ATACMS і чим саме вони можуть допомогти ЗСУ у війні проти російських загарбників.