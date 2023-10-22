Просунулися і відкинули ворога: ЗСУ мають нові успіхи на фронті (карта)

Українські військові завдають великих втрат ворогу

За останні кілька днів українські військові відбили черговий посилений російський наступ на Авдіївку, завдали ворогові значних втрат, а також відкинули російських окупантів із західної околиці Роботиного. Контрнаступ ЗСУ триває під Бахмутом та на заході Запорізької області.

Інформація про це з’явилась у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). До нових успіхів ЗСУ на фронті також відносять просування на захід від Новофедорівки (21 км на південний схід від Оріхова). Наразі українські військові знаходяться за 6 км від населеного пункту.

Частини російського 247-го повітрянодесантного полку (7-а дивізія ВДВ) відійшли на кілька сотень метрів у бік Новофедорівки.

Крім того, українські сили вели механізовані штурми вздовж лінії Роботине-Новопрокопування (до 2 км на південь від Роботине) за допомогою до 10 танків та бойових броньованих машин.

Також наголошується, що український військовий спостерігач заявив, що українські війська нещодавно просунулися на два кілометри у напрямку Орлянки (22 км на схід від Куп’янська).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі показали, яких успіхів окупанти досягли під час свого наступу в районі Авдіївки за 10 днів. Ворог не залишає спроб оточити місто.