Війна — день 606: ЗСУ вибивають живу силу та техніку окупантів на Донеччині

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Українські війська продовжують відбивати російське широкомасштабне вторгнення вже 606 днів. Тривають важкі бої на півдні та сході України, де ЗСУ відбивають атаки росіян, завдаючи їм суттєвої шкоди як у живій силі, так і в техніці. Водночас росія не припиняє завдавати ракетних та бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України, що призводить до значних жертв серед цивільного населення, як це сталося минулого вечора в Харківській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ситуація на Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він нагадав, що станція вже понад рік не працює. Він також пояснив, що Україна постачає на ЗАЕС електроенергію для забезпечення функціонування систем безпеки.

"Але це ж об’єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримки стану обладнання. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією обладнання", — наголосив міністр.

Інформацію за 19 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 603: окупанти готуються до нових штурмів Авдіївки, а ЗСУ має успіхи на півдні

З даними за 20 жовтня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 604: ЗСУ надихнулися отриманням ATACMS та мають частковий успіх на фронті

Про те, що відбувалося 21 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 605: окупанти перекидають сили і зазнають "вражаючих" втрат під Авдіївкою