Удар по "Новій пошті" під Харковом: з'явилася реакція Заходу та нові важливі деталі (фото, відео)

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування

Стали відомі деталі обстрілу окупантами термінала "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району ввечері в суботу, 21 жовтня. Сигнал повітряної тривоги пролунав за менш ніж хвилину до ракетного удару.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар було завдано близько 22:15. Як уточнили у Міністерстві внутрішніх справ, у цей момент на території термінала перебувало 22 особи.

За останньою інформацією, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні. За інформацією Синєгубова, 2 з них перебувають у вкрай важкому стані, 6 — у важкому, решта – в стані середньої тяжкості та легкі.

У МВС підкреслили, що фахівці вибухотехнічного управління вилучили на місці уламки ракети С-300. Також слідчі разом з криміналістами та судмедекспертами проводять огляд тіл загиблих.

Уламки ракети

У Прокуратурі Харківської області повідомили, що всі працівники були цивільними. За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Зруйнований термінал

Своєю чергою у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала. Після влучання на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв. м. Також було пошкоджено 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа.

У зруйнованому терміналі

В ДСНС підкреслили, що о 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 осіб особового складу.

Ліквідація наслідків удару

У "Новій пошті" зазначили, що в понеділок, 22 жовтня, компанія оголошує день трауру. Як повідомляє 24 Канал, підприємство працювало цілодобово, там сортували вантажі за районами та вже вранці вантажівки забирали відправлення. Працівники "Нової пошти", які працюють на інших відділеннях, зробили все, щоб допомогти своїм колегам: надавали їм першу медичну допомогу, виносили на вулицю, передавали медикам. Також зазначається, що тіла деяких дуже постраждали, тому в поліції будуть упізнавати їх за ДНК.

"Коли я був в будівлі, то побачив спалах з правого боку, гучний гул і відчув, як підлітає посилка. Далі був пил, темрява, уламки, і ми швидко з товаришами евакуювалися з будівлі. З термінала, куди прилетіло, витягували людей і передавали карета швидкої допомоги. Змогли витягнути двох колег", – розповів працівник "Нової пошти" Олексій Корнієнко.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на черговий злочин росіян. Вона підкреслила, що Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні притягнути росію до відповідальності.

"Знову жахливі кадри російської агресії проти цивільного населення в Україні — ракетний обстріл поштового відділення в Харкові забрав життя 6 людей, ще більше отримали серйозні поранення. Зневагу кремля до життя має побачити весь світ", — написала вона.

Нагадаємо, 18 жовтня росіяни обстріляли Запоріжжя, Дніпро та Харків. При цьому в останньому після вибухів виникли перебої зі світлом.