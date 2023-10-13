"Відріж ногу – отримаєш групу": харківські медики потрапили у гучний скандал

Війсковий переніс 15 хірургічних втручань

В Україні тривають масові перевірки військово-лікарських комісій, співробітники яких ставали фігурантами кримінальних справ. У Харкові стався черговий скандал, пов'язаний з роботою медико-соціальної експертної комісії.

У військового Дмитра Олійника, який отримав важке поранення ноги під час оборони Харкова, медики констатували втрату функціональності кінцівки, пише "УП.Життя". Однак, Харківська обласна МСЕК вирішила дати бійцю 3-тю групу інвалідності замість 2-ої, оскільки кінцівку не ампутували.

Як розповів сам Дмитро, за рік до повномасштабного вторгнення він став радником голови облдержадміністрації Харкова та займався розвитком ТРО. З перших годин вторгнення він боронив місто від наступу росіян. 27 лютого 2022 року отримав важке поранення правої ноги.

"Я змінив 4 лікарні: моє лікування тривало понад 6 місяців. Потім дали ще місяць відпустки, а потім на комісії ВЛК я відмовився списуватись — хотів повернутись до хлопців", – розповів Дмитро.

Нога війскового

Але під час служби чоловік зрозумів, що ситуація із самопочуттям лише погіршується. Йому зробили ще 2 операції – загалом Дмитро переніс 15 хірургічних втручань. Але відновити функції кінцівки не вдалось. "Тому я зібрав пакет документів і подав їх на МСЕК, щоб встановити групу інвалідності. У висновках лікарів зазначено, що функціональність кінцівки втрачена – вирізано 90% м'язів", – розповів він, зазначивши, що комісію МСЕК призначили на 10 жовтня.

"Зайшов в кабінет, роздягнувся, щоб показати наслідки поранення. На що голова комісії відповіла: "у тебе 3 група, одягайся". Навіть не ознайомилась із висновками лікарів. Пояснила, що нога-то в мене є", – обурено зазначив військовий, додавши, що після певного діалогу з головою Харківської обласної МСЕК Бунічевою Ларисою Леонідівною, вона додала, що "була б ампутація – була б 2 група".

Дмитро розповів, що також надіслав пакет документів у ГО "Принцип", які допомагають військовослужбовцям. Юристи зазначили, що зі складним пораненням, внаслідок якого втрачена функціональність кінцівки, військовий має отримати 2 групу інвалідності.

Після розголосу цієї історії у Міністерстві охорони здоров'я відреагували на інцидент. "Відріж ногу – отримаєш групу", – це не інцидент, це вирок радянській системі. У 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності", – заявили в МОЗ.

В міністерстві підкреслили, що проведуть перевірки у Харківській обласній МСЕК щодо рішень про встановлення інвалідності. "Кожен, хто намагатиметься принизити героїв, кожен, хто до своєї посади і повноважень додає зверхнє ставлення і корупційну складову, – буде жорстко покараний. Група інвалідності – не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється", – додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львівській області викрита на хабарі посадовиця міжрайонної медико-соціальної експертної комісії спробувала в неординарний спосіб позбутися речових доказів злочину. Вона намагалася з’їсти стодоларову купюру.