Був непридатним, а став обмежено придатним: військком пояснив, кого ще можуть відправити до армії

Рішення по кожному випадку виносить ВЛК

У серпні Міністерство оборони України своїм наказом зняло обмеження на визначення придатності до військової служби. Тепер людям з певними хворобами військово-лікарські комісії можуть виносити рішення про обмежену придатність.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він пояснив, як приймається рішення про непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

За словами представника ТЦК, перелік хвороб розписаний на 400 сторінках. Зокрема, це клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомне носійство ВІЛ, хвороби крові та кровотворних органів, хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій, легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів.

"Але рішення по кожному випадку, по кожній конкретній людині — за ВЛК. Є, звісно, хвороби, з якими однозначно не беруть до ЗСУ, але я не лікар і цього не скажу. Загалом визначені три категорії придатності до військової служби: придатний, обмежено придатний і не придатний. Що стосується обмеженої придатності, то це лише висновки комісії про стан здоров’я конкретної людини. Ці висновки, на основі яких виноситься постанова, ВЛК робить на основі обстежень, аналізів, спілкування з призовником. Комісія приймає рішення й виносить постанову. Якщо раніше з певними хворобами виносилось рішення про непридатність до військової служби, то тепер — про обмежену придатність", — заявив він.

За словами представника ТЦК, обмежена придатність означає, що людина не може виконувати якихось дій, також комісія прописує, до чого саме призовник обмежений. "Комусь, наприклад, протипоказано перебувати у замкненому просторі, а комусь — на відкритому. Комусь не можна багато копати, а комусь — носити бронежилет, бо в нього проблеми зі спиною. А в когось плоскостопість 3-го ступеня", — зазначив Істомін

"Це тонкий підхід. Залежно від того, яка у військовозобов’язаного обмеженість, він направляється на службу. Звісно, що до складу Сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ чи морської піхоти таких відправляти не будуть у будь-якому разі. Є військові установи, склади, дуже багато елементів для забезпечення фронту, підвіз набоїв… Адже армія — це не лише передова. Тому громадянин може захищати Батьківщину, перебуваючи в умовному тилу. Він також є захисником, військовослужбовцем, хоча й обмежено придатним", — підсумував він.

Детальніше про мобілізацію, повістки та військову медкомісію читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, видачу повісток на вулиці та брехні роспропаганди: інтерв’ю зі спікером Полтавського військкомату ч.II.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у жовтні Міноборони України збільшило перелік бійців, що матимуть право на додаткову винагороду.