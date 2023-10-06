Был непригоден, а стал ограниченно пригодным: военком объяснил, кого еще могут отправить в армию

Решение по каждому случаю выносит ВЛК

В августе Министерство обороны Украины своим приказом сняло ограничения на определение пригодности к военной службе. Теперь людям с определенными болезнями военно-врачебные комиссии могут выносить решения об ограниченной пригодности.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он объяснил, как принимается решение о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

По словам представителя ТЦК, список болезней расписан на 400 страницах. В частности это клинически вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомное носительство ВИЧ, болезни крови и кроветворных органов, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций, легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств.

"Но решение по каждому случаю, по каждому конкретному человеку — за ВЛК. Есть, конечно, болезни, с которыми однозначно не берут в ВСУ, но я не врач и этого не скажу. В общем, определены три категории годности к военной службе: годен, ограниченно годен и не годен. Что касается ограниченной пригодности, то это только выводы комиссии о состоянии здоровья конкретного человека, эти выводы, на основе которых выносится постановление, которое ВВК делает на основе обследований, анализов, общения с призывником. Комиссия принимает решение и выносит постановление. Если раньше с определенными болезнями выносилось решение о непригодности к военной службе, то теперь — об ограниченной пригодности", — заявил он.

По словам представителя ТЦК, ограниченная пригодность означает, что человек не может выполнять каких-либо действий, также комиссия прописывает, к чему именно призывник ограничен. "Кому-то, например, противопоказано находиться в замкнутом пространстве, а кому-то — на открытом. Кому-то нельзя много копать, а кому-то — носить бронежилет, потому что у него проблемы со спиной. А у кого-то плоскостопие 3-й степени", — отметил Истомин.

"Это тонкий подход. В зависимости от того, какая у военнообязанного ограниченность, он направляется на службу. Конечно, в состав Сил специальных операций, десантно-штурмовых войск или морской пехоты таких отправлять не будут в любом случае. Есть военные учреждения, склады, очень много элементов для обеспечения фронта, подвоз патронов… Ведь армия — это не только передовая. Поэтому гражданин может защищать Родину, находясь в условном тылу. Он также является защитником, военнослужащим, хотя и ограниченно подходящим", — подытожил он.

Подробнее о мобилизации, повестках и военной медкомиссии читайте в материале на сайте "Телеграф": О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата ч.II.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре Минобороны Украины увеличило перечень бойцов, имеющих право на дополнительное вознаграждение.