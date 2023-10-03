Некоторые военные в Украине получат дополнительные выплаты - от 2 до 100 тысяч

Воюющим на фронте до сих пор будут выплачивать 100 тысяч

Военные в Украине за свою работу получают денежное обеспечение, которое в себе содержит различные виды выплат и надбавок. А в октябре Минобороны увеличило перечень бойцов, имеющих право на дополнительное вознаграждение.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, это вознаграждение будет касаться раненых, инструкторов учебных центров, срочников и курсантов. Военным начислят выплаты в пределах от 2350 гривен до 100 000 тысяч гривен.

Какие есть нововведения по начислениям для бойцов

Начисляется с 29 сентября:

100 000 гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);

– военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000); 50 000 гривен – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000);

– военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000); 30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий;

Начисляется с 1 июня:

20 100 гривен (дополнительно) — раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям;

(дополнительно) — раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям; от 15 000 до 30 000 гривен (дополнительно) — инструкторы учебных центров будут получать

(дополнительно) — инструкторы учебных центров будут получать 6 000 гривен — срочники;

— срочники; 2 350 гривен — курсанты.

"Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время. Обновленное денежное обеспечение военнослужащие начнут получать с 29-го сентября ", — объясняют на сайте.

В то же время в Минобороны напоминают, что выплата боевых в размере 100 тысяч гривен остается неизменной для бойцов, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные или их семьи могут получить 8 разных выплат.