Некоторые военные в Украине получат дополнительные выплаты - от 2 до 100 тысяч
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Воюющим на фронте до сих пор будут выплачивать 100 тысяч
Военные в Украине за свою работу получают денежное обеспечение, которое в себе содержит различные виды выплат и надбавок. А в октябре Минобороны увеличило перечень бойцов, имеющих право на дополнительное вознаграждение.
Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, это вознаграждение будет касаться раненых, инструкторов учебных центров, срочников и курсантов. Военным начислят выплаты в пределах от 2350 гривен до 100 000 тысяч гривен.
Какие есть нововведения по начислениям для бойцов
Начисляется с 29 сентября:
- 100 000 гривен – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые совершают огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Военнослужащие, которые разминируют в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);
- 50 000 гривен – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000);
- 30 000 гривен – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий;
Начисляется с 1 июня:
- 20 100 гривен (дополнительно) — раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям;
- от 15 000 до 30 000 гривен (дополнительно) — инструкторы учебных центров будут получать
- 6 000 гривен — срочники;
- 2 350 гривен — курсанты.
"Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время. Обновленное денежное обеспечение военнослужащие начнут получать с 29-го сентября ", — объясняют на сайте.
В то же время в Минобороны напоминают, что выплата боевых в размере 100 тысяч гривен остается неизменной для бойцов, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные или их семьи могут получить 8 разных выплат.