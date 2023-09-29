Зарплаты и вознаграждения для бойцов в ТрО: что им предусмотрено

Силовые структуры играют немаловажную роль в национальной безопасности Украины

Украинские мужчины, работающие в Силах территориальной Обороны (ТрО), имеют право на такое же денежное обеспечение, как и другие военные. Им также могут начисляться вознаграждения и боевые.

Как говорится на сайте Kiszo, размер начислений зависит от того, какие специальные или боевые задания выполняет военный. У тех, кто находится на фронте, есть преимущества в виде большей суммы выплаты денег (вознаграждения).

Бойцы ТрО ВСУ, как и военные Вооруженных Сил, получают надбавки исходя из того, вписаны ли они в боевое распоряжение. Если же они находятся в тылу, то дополнительное вознаграждение не предусмотрено – они получат всего 20 100 грн.

Какие условия для начисления выплат

Начисление дополнительного вознаграждения военным ТрО базируется на конкретных условиях и критериях, установленных законодательством и внутренними документами и может включать:

продолжительность службы; ранг; образование; заслуги перед государством; исключительную ответственность при выполнении боевых или спецзадач; и другие характеристики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будут начислять вознаграждения военнослужащим, что получили ранение.