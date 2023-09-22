Для некоторых бойцов предусмотрена прибавка к зарплате: кому повезет

Кроме надбавки, можно получить еще три разных выплаты

Есть разные обстоятельства, при которых военным в Украине могут начисляться дополнительные средства. Кроме месячного денежного обеспечения, есть возможность получить сразу четырехкратную выплату. А вот бойцы, откомандированные в военные администрации, могут увеличить свою зарплату.

Как сообщает издание Министерства обороны Украины Armyinform, бойцы могут находиться в любом городе, поселке и области Украины и получать три разных выплаты.

Как виды выплат предусмотрены для таких бойцов

· денежное обеспечение исходя из должностного оклада, оклада по воинскому (специальному) званию;

· другие ежемесячные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премии);

· одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения в порядке и размерах, установленных нормативно-правовыми актами для военнослужащих, по последней должности, занимаемой перед командировкой.

В издании объясняется, что зарплата и надбавка, если предусмотрена, будет определяться в денежном аттестате или справке, выданная воинской частью, где военнослужащий исполнял обязанности по последней занимаемой должности перед командировкой.

Кто принимает решение о назначении премии и дополнительной выплаты военным:

· начальник областной военной администрации — Главнокомандующий Вооруженными Силами;

· военнослужащим, командированных в военные администрации населенных пунктов, районных военных администраций — начальник соответствующей областной военной администрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные к месячному денежному обеспечению некоторые военные могут ожидать надбавки до 30 тысяч гривен.