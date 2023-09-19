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В течение четырех месяцев военный получит 4 выплаты: нужно заполнить заявление

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинский военный
Украинский военный. Фото Генштаб ВСУ

Есть одно условие

Украинские военные, имеющие инвалидность, могут рассчитывать на единовременную денежную помощь. Они также имеют право на деньги от Красного Креста и Минветеранов, в частности, это касается ветеранов войны, получивших этот статус после 2014 года.

Как сообщают на сайте "Я и Закон", подать заявление на оформление помощи могут лица с инвалидностью в результате войны I или II группы при условии, что о них имеются сведения в Едином государственном реестре ветеранов войны. Помощь выплачивается в течение четырех месяцев по 4 тысяч гривен за каждый.

Как получить начисление

Подать заявку можно на сайте Министерства по делам ветеранов в разделе "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны". Заявитель должен авторизоваться на портале посредством электронной подписи.

В заявлении необходимо указать:

  1. фамилия, имя, отчество (при наличии);
  2. пол;
  3. дату рождения;
  4. регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (серию и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, в случае, если лицо по своим религиозным убеждениям отказалось в установленном порядке от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеет соответствующую отметку в паспорте) ;
  5. уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
  6. сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании);
  7. серию и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
  8. контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);
  9. серию, номер, дату выдачи и окончание срока действия свидетельства об инвалидности в результате войны;
  10. группу инвалидности и дату ее установления;
  11. международный номер банковского счета IBAN, наименование банка.

После ввода данных следует дать согласие на обработку и передачу данных о себе.

"Далее заявление будет направлено в Минветеранов, где верифицируют наличие статуса ветерана войны – лица с инвалидностью в результате войны (I или II группы) заявителя в Едином государственном реестре ветеранов войны. Если вы отвечаете этому критерию, тогда обезличенные данные заявителя в автоматическом режиме передаются Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Креста Украины для принятия решения о назначении и последующей выплаты денежной помощи в течение семи рабочих дней на указанный в заявлении банковский счет. Если нет, заявление будет отклонено", — говорится на сайте.

На выплату денежной помощи не влияют другие виды помощи. Сумма выплаты составляет 4 тысяч гривен в месяц, а начисляется в течение четырех месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные могут получить 6 тысяч гривен ежемесячно.

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