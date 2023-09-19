Протягом чотирьох місяців військовий отримає 4 виплати: треба заповнити заяву

Є одна умова

Українські військові, які мають інвалідність, можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу. Вони також мають право на гроші від Червоного Хреста та Мінветеранів, зокрема це стосується ветеранів війни, які отримали цей статус після 2014 року.

Як повідомляють на сайті "Я і Закон", подати заяву на оформлення допомоги можуть особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи, за умови, що про них є відомості у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Допомога виплачується упродовж чотирьох місяців по 4 тисячі гривень за кожен.

Як отримати нарахування

Подати заявку можна на сайті Міністерства у справах ветеранів у розділі "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни". Заявник повинен авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису.

У заяві необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); стать; дату народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та/або номер документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі, коли особа за своїми релігійними переконаннями відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відповідну позначку в паспорті); унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі; відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування); серію та/або номер документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України; контактні дані (номер телефону та адресу електронної пошти); серію, номер, дату видачі та закінчення строку дії посвідчення про інвалідність внаслідок війни; групу інвалідності та дату її встановлення; міжнародний номер банківського рахунку IBAN, найменування банку.

Після введення даних треба дати згоду на обробку та передачу даних про себе.

"Далі заяву буде надіслано до Мінветеранів, де верифікують наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю вналідок війни (І або ІІ групи) заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо ви відповідаєте цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Міжнародної Федерації Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України для прийняття рішення щодо призначення та подальшої виплати грошової допомоги протягом семи робочих днів на вказаний у заяві банківський рахунок. Якщо ні, заява буде відхилена", — мовиться на сайті.

На виплату грошової допомоги не впливають інші види допомоги. Сума виплати становить 4 тисячі гривень на місяць, а нараховується упродовж чотирьох місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові можуть отримати 6 тисяч гривень щомісячно.