Грошова допомога у разі інвалідності: як військовому її отримати

Держава забезпечить українців додатковими грошима

Військові в Україні мають право на оздоровчі під час відпустки. До того ж вони отримають одноразову грошову допомогу у випадку групи інвалідності, яка настала до поранення чи захворювання.

Як повідомляють на сайті "Довідник військовослужбовця після поранення", є три умови, за яких бійцю нарахують виплати.

Тож, військовому нарахують ОГД у таких випадках:

якщо травма, захворювання чи поранення були отримані під час "захисту Батьківщини" і вони призвели до втрати працездатності чи встановлення інвалідності, ти маєш право на ОГД;

якщо травма, захворювання чи поранення були отримані під час "виконання обов’язків військової служби" або "проходження військової служби" і вони призвели до інвалідності, ти маєш право на ОГД;

якщо травма, захворювання чи поранення були отримані під час "виконання обов’язків військової служби" і вони призвели до часткової втрати працездатності без установлення групи інвалідності, ти маєш право на ОГД (за умови, що ступінь втрати працездатності у відсотках встановлено не пізніше, ніж через три місяці після звільнення з військової служби);

"Однак, вони не отримають допомогу за травму, поранення чи захворювання, наслідком яких стала часткова втрата працездатності без установлення інвалідності, яка пов’язана з "проходженням військової служби"", — мовиться на сайті.