Оздоровчі, зарплата і не тільки: які виплати отримає поранений війсковий в Україні

Є п'ять нарахувань

Кожен військовий в Україні має на грошове забезпечення, яке він отримує під час військового обов'язку. Окрім того, держава також має нарахувати бійцям виплати у разі поранення та перебування на лікуванні.

Як повідомляється на сайті "Довідник військового після поранення", такі бійці мають право на зарплату, щомісячні надбавки, одноразові допомоги, матеріалу допомогу для розв'язання соціально-побутових питань та грошова допомога для оздоровлення. У кожної виплати різні розмірі нарахування.

Щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода

У разі отримання поранення та перебування на лікування військові щомісяця можуть отримувати 100 тис. грн додаткової грошової винагороди та щомісячне грошове забезпечення.

Розмір додаткової винагороди залежить від кількості днів виконання бойових завдань, кількості днів лікування на стаціонарі та перебування у відпустці після тяжкого поранення.

У випадку, якщо військовий отримав тяжке поранення, за кожен день виконання завдань, а також за кожен день лікування на стаціонарі або у відпустці після тяжкого поранення, розмір додаткової винагороди становитиме мінімум 3 225,8 грн за день, а за повний місяць — 100 000 грн. Якшо поранення було нетяжким, то на день виплати становитимуть мінімум 3 225,80 грн.

Одноразова допомога

В Україні військові можуть отримати одноразову виплату за будь-яке ушкодження здоров’я, яке було отримане під час захисту країни. Зокрема, контузію, поранення, обмороження, мінно-вибухову травму, вивих, струс, розтягнення, розрив, перелом, отруєння тощо. Однак на це мають право, якщо травма призвела до інвалідності або втрати працездатності.

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань

Ці гроші виплачують щороку у розмірі місячного грошового забезпечення. Отримати їх можуть військові, які:

отримали поранення при виконанні завдань під час воєнного стану;

отримали інвалідність внаслідок поранення, повʼязаного із захистом Батьківщини;

безперервно перебувають на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування, у звʼязку з хворобою, повʼязаною із захистом Батьківщини (більше 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), органів, індивідуального ендопротезування, трансплантації догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів.

Грошова допомога для оздоровлення

Грошова допомога для оздоровлення – це виплата в розмірі місячного грошового забезпечення відповідно до займаної військовослужбовцем посади. Її виплачують щороку, незалежно від матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійці можуть отримати подвійну виплату.