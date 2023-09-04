Оздоровительные, зарплата и не только: какие выплаты получит раненый военный в Украине

Есть пять начислений

Каждый военный в Украине имеет денежное обеспечение, которое он получает во время воинского долга. Кроме того, государство должно начислить бойцам выплаты в случае ранения и пребывания на лечении.

Как сообщается на сайте "Справочник военного после ранения", такие бойцы имеют право на зарплату, ежемесячные надбавки, единовременную помощь, материальную помощь по решению социально-бытовых вопросов и денежное начисление для оздоровления. У каждой выплаты разные размеры начисления.

Ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение

В случае получения ранения и пребывания на лечение военные ежемесячно могут получать 100 тыс. грн. дополнительного денежного вознаграждения и ежемесячное денежное обеспечение.

Размер дополнительного вознаграждения зависит от количества дней выполнения боевых заданий, количества дней лечения на стационаре и пребывания в отпуске после тяжелого ранения.

В случае, если военный получил тяжелое ранение, за каждый день выполнения заданий, а также за каждый день лечения на стационаре или в отпуске после тяжелого ранения, размер дополнительного вознаграждения составит минимум 3 225,8 грн за день, а за полнолуние — 100 000 грн. Если ранение было нетяжким, то на день выплаты составят минимум 3 225,80 грн.

Одноразовая помощь

В Украине военные могут получить единовременную выплату за любое повреждение здоровья, полученное при защите страны. В частности, контузию, ранение, обморожение, минно-взрывную травму, вывих, сотрясение, растяжение, разрыв, перелом, отравление и т.д. Однако на это имеют право, если травма привела к инвалидности или потере трудоспособности.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Эти деньги выплачиваются ежегодно в размере месячного денежного обеспечения. Получить их могут военные, которые:

получили ранения при выполнении задач во время военного положения;

получили инвалидность в результате ранения, связанного с защитой Родины;

непрерывно находятся на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения, в связи с болезнью, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), органов, индивидуального эндопротезирования, трансплантации ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Денежная помощь для оздоровления

Денежная помощь для оздоровления – это выплата в размере месячного денежного обеспечения в соответствии с занимаемой военнослужащим должностью. Ее выплачивают ежегодно, независимо от материальной помощи по решению социально-бытовых вопросов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что бойцы могут получить двойную выплату.