Компенсация из-за гибели: как родственникам получить выплату за военного

Невыплату родственники могут обжаловать в суде

Украинские военные, как и все другие работники в Украине, имеют зарплату, то есть денежное обеспечение. А если боец умер, то его семья получит 15 миллионов гривен.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, есть возможность получить выплату на одного человека или его распределят по всем членам семьи. Деньги не получат жители беларуси и россии.

В постановлении разъясняется в подробностях, кто будет иметь право на 15 миллионов гривен, а именно:

родители;

один из супругов, который не женился вторично;

дети, не достигшие совершеннолетия;

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

иждивенцы погибшего.

"В случае если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию ", — говорится на сайте.

В то же время компенсацию не получат граждане россии и беларуси, а также постоянно проживающие на территориях этих страны. К тому же деньги не начислят осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

Что нужно сделать для получения денег

Родственникам следует обратиться в воинскую часть с просьбой предоставить:

выписка из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписка из личного дела о составе семьи погибшего;

денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.

"После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации. Там подают заявление о назначении выплаты и документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства, личность члена семьи, претендующей на выплату, и ее родственные связи с погибшим. В свою очередь районный территориальный центр комплектования отправляет документы на проверку в областной военкомат, а последний — в Миноборону. Там документы прорабатывают соответствующие подразделения и представляют на рассмотрение специальной комиссии, которая в течение месяца принимает решение о назначении выплат" – объясняют на сайте ВР.

В случае неначисления Минобороной 15 миллионов отказ можно обжаловать в суде.

Также, о гибели бойца должны известить военкомат или воинскую часть, а также отдать свидетельство о смерти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бойцам уплатят по 15 тысяч гривен на амуницию.