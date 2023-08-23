У военных есть шанс временно увеличить зарплату: как это сделать
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Наемные работники за свою работу получают заработную плату, а военнослужащие – денежное обеспечение
Украинские военные имеют право на заработную плату и размер выплат зависит от должностей. Теперь бойцы могут получить более высокую зарплату, если временно исполняют обязанности.
Как говорится в приказе "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", утвержденным Министерством обороны Украины, для такой выплаты законодательством установлены определенные требования.
Какие требования для такого денежного обеспечения
при исполнении обязанностей по вакантной должности
- непрерывное исполнение обязанностей по должности 30 календарных дней и более;
- денежное обеспечение выплачивается с учетом должностного оклада, установленного для вакантной должности, сроком не более 6 месяцев;
при исполнении обязанностей по не вакантной должности
- непрерывное исполнение обязанностей по должности 30 календарных дней и более;
- денежное обеспечение выплачивается с учетом должностного оклада, установленного для вакантной должности, сроком не более 4 месяцев.
Исключения, когда военным предоставляется выплата на более длительное время:
- направление военнослужащих за границу без исключения из списков личного состава воинских частей до 1 года;
- командировка военнослужащих в другие воинские части или направление в командировки в районы ведения боевых действий (выполнение боевых задач), выполнение задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также для осуществления мероприятий по обеспечению правопорядка на государственной границе, на период такой командировки;
- нахождение военнослужащих в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста — по медицинским показаниям), на период такого отпуска.
" По истечении сроков временного исполнения обязанностей или принятия решения о возвращении к исполнению обязанностей по основной должности военнослужащим выплачивается денежное обеспечение по основной должности ", — говорится в законе.
Если военнослужащий работает больше на временном месте, чем определен по срокам, то выплата не предоставляется за дополнительные часы.
В случае выполнения обязанностей по должности продолжается меньше и в течение года военный снова допущен к временному выполнению работы по той же должности — срок выплаты исчисляется с учетом предыдущих периодов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях военные получат компенсацию за неполученное вещное имущество и неиспользованный отпуск, единовременные пособия, "оздоровительные" и другие выплаты.