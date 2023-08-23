У военных есть шанс временно увеличить зарплату: как это сделать

Наемные работники за свою работу получают заработную плату, а военнослужащие – денежное обеспечение

Украинские военные имеют право на заработную плату и размер выплат зависит от должностей. Теперь бойцы могут получить более высокую зарплату, если временно исполняют обязанности.

Как говорится в приказе "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", утвержденным Министерством обороны Украины, для такой выплаты законодательством установлены определенные требования.

Какие требования для такого денежного обеспечения

при исполнении обязанностей по вакантной должности

непрерывное исполнение обязанностей по должности 30 календарных дней и более;

денежное обеспечение выплачивается с учетом должностного оклада, установленного для вакантной должности, сроком не более 6 месяцев;

при исполнении обязанностей по не вакантной должности

непрерывное исполнение обязанностей по должности 30 календарных дней и более;

денежное обеспечение выплачивается с учетом должностного оклада, установленного для вакантной должности, сроком не более 4 месяцев.

Исключения, когда военным предоставляется выплата на более длительное время:

направление военнослужащих за границу без исключения из списков личного состава воинских частей до 1 года;

командировка военнослужащих в другие воинские части или направление в командировки в районы ведения боевых действий (выполнение боевых задач), выполнение задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также для осуществления мероприятий по обеспечению правопорядка на государственной границе, на период такой командировки;

нахождение военнослужащих в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста — по медицинским показаниям), на период такого отпуска.

" По истечении сроков временного исполнения обязанностей или принятия решения о возвращении к исполнению обязанностей по основной должности военнослужащим выплачивается денежное обеспечение по основной должности ", — говорится в законе.

Если военнослужащий работает больше на временном месте, чем определен по срокам, то выплата не предоставляется за дополнительные часы.

В случае выполнения обязанностей по должности продолжается меньше и в течение года военный снова допущен к временному выполнению работы по той же должности — срок выплаты исчисляется с учетом предыдущих периодов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях военные получат компенсацию за неполученное вещное имущество и неиспользованный отпуск, единовременные пособия, "оздоровительные" и другие выплаты.