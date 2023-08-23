У військових є шанс тимчасово збільшити зарплату: як це зробити

Наймані працівники за свою роботу отримують заробітну плату, а військовослужбовці – грошове забезпечення

Українські військові мають право на заробітну плату і розмір виплат залежить від посад. Тепер бійці можуть отримати вищу зарплату, якщо тимчасово виконують обов’язки.

Як мовиться в наказі "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", затвердженим Міністерством оборони України, для такої виплати законодавством встановлені певні вимоги.

Які є вимоги для такого грошового забезпечення

під час виконання обов’язків за вакантною посадою

безперервне виконання обов’язків за посадою 30 календарних днів і більше;

грошове забезпечення виплачується з урахуванням посадового окладу, встановленого для вакантної посади, строком не більше ніж 6 місяців;

під час виконання обов’язків за не вакантною посадою

безперервне виконання обов’язків за посадою 30 календарних днів і більше;

грошове забезпечення виплачується з урахуванням посадового окладу, встановленого для вакантної посади, строком не більше ніж 4 місяці.

Винятки, коли військовим надається виплата на більш тривалий час:

направлення військовослужбовців за кордон без виключення зі списків особового складу військових частин, до 1 року;

відрядження військовослужбовців до інших військових частин або направлення у відрядження в райони ведення бойових дій (виконання бойових завдань), виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони, а також для здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, на період такого відрядження;

перебування військовослужбовців у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку — за медичними показаннями), на період такої відпустки.

"Після закінчення строків тимчасового виконання обов’язків або ухвалення рішення про повернення до виконання обов’язків за основною посадою військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення за основною посадою", — мовиться в законі.

Якщо військовослужбовець працює більше на тимчасовому місці, аніж визначено за строками, то виплата не надається за додаткові години.

У разі виконання обов'язків за посадою триває менше і протягом року військового знову допущено до тимчасового виконання роботи за тією самою посадою — строк виплати обчислюється з урахуванням попередніх періодів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов військові отримають компенсацію за неотримане речове майно та невикористану відпустку, одноразові допомоги, "оздоровчі" та інші виплати.