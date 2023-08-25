По 15 тысяч на амуницию: кто из военных может получить выплату

Деньги будут поступать от городского совета

Украина предусмотрела выплаты для военных во время войны. Кроме зарплат они могут получить "боевые", премии, компенсации и дополнительные выплаты. Одной из них является дополнительная помощь бойцам на амуницию.

Как сообщает мэр Коломыи, Богдан Станиславский на своей странице в Faceebok, в общей сложности из бюджета общины предусмотрели 37 миллионов гривен для адресной помощи защитникам и защитницам. На одного военного рассчитано по 15 тысяч.

"Такое решение приняли сегодня на сессии вместе с депутатами. Эти средства — материальная помощь нашим военным на приобретение амуниции и других необходимых вещей. Всего из бюджета общины мы предусмотрели 37 миллионов гривен для адресной помощи защитникам и защитницам", — говорит мэр.

О документах и деталях Богдан Станиславский пока не уточнил, но военному нужно будет подавать заявление в ЦНАП.

"Не устаем поддерживать воинов! ", — подытожил мэр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие деньги могут получить военные в Украине после завершения войны.