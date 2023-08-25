По 15 тисяч на амуніцію: хто з військових може отримати виплату

Гроші надходитимуть від міської ради

Україною передбачено виплати для військових під час війни. Окрім зарплат, вони можуть отримати "бойові", премії, компенсації та додаткові виплати. Однією з таких є додаткова допомога бійцям на амуніцію.

Як повідомляє мер Коломиї, Богдан Станіславський на своїй сторінці у Faceebok, загалом з бюджету громади передбачили 37 мільйонів гривень для адресної допомоги захисникам та захисницям. На одного військового розраховано по 15 тисяч.

"Таке рішення прийняли сьогодні на сесії разом із депутатами. Ці кошти – матеріальна допомога нашим військовим на придбання амуніції та інших необхідних речей. Загалом з бюджету громади ми передбачили 37 мільйонів гривень для адресної допомоги захисникам та захисницям", — каже мер.

Про документи та деталі Богдан Станіславський поки уточнив, але військовому треба буде подавати заяву у ЦНАП.

"Не втомлюємось підтримувати воїнів!", — підсумував мер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які гроші можуть отримати військові в Україні після завершення війни.