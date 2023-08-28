Компенсація через загибель: як родичам отримати виплату за військового

Невиплату родичі можуть оскаржти в суді

Українські військові, як і всі інші працівники в Україні, мають зарплату, тобто грошове забезпечення. А у разі якщо боєць помер, то його родина отримає 15 мільйонів гривень.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, є можливість отримати виплату на одну особу, або її розподілять по всім членам родини. Гроші не отримають жителі білорусі та росії.

У постанові роз'яснюється в подробицях хто матиме право на 15 мільйонів гривень, а саме:

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге;

діти, які не досягли повноліття;

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття;

утриманці загиблого.

"У разі, якщо хтось із членів родини відмовляється від виплати або не звернувся за нею протягом трьох років, то їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на цю компенсацію", — мовиться на сайті.

Водночас компенсацію не отримають громадяни росії та білорусі, а також ті, хто постійно проживає на територіях цих країни. До того ж гроші не нарахують засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність або пособництво державі-агресору.

Що треба зробити для отримання грошей

Родичам треба звернутись до військової частини з проханням надати:

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім'ї загиблого;

грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі військовослужбовця додаткової винагороди.

"Після отримання цих документів члени сім'ї мають звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації. Там подають заяву про призначення виплати і документи, які підтверджують загибель військового та обставини, особу члена родини, яка претендує на виплату, та її родинні зв’язки із загиблим. Своєю чергою районний територіальний центр комплектування відправляє документи на перевірку в обласний військкомат, а останній — до Міноборони. Там документи опрацьовують відповідні підрозділи і подають на розгляд спеціальній комісії, яка протягом місяця приймає рішення про призначення виплат", — пояснюють на сайті ВР.

У разі не нарахування Мінобороною 15 мільйонів відмову можна оскаржити в суді.

Також, про загибель бійця повинні сповістити військкомат або військова частина, а також віддати свідоцтво про смерть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бійцям сплатять по 15 тисяч гривень на амуніцію.