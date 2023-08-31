Сохраняется денежное обеспечение: кто из бойцов будет получать зарплату несмотря на то, что не несет службу

Правительство усилило социальную защиту для некоторых лиц

Все военные в Украине получают денежное обеспечение, состоящее из разных видов выплат. Каждый день н-количество бойцов пропадает без вести или попадает в плен. Правительство установило, что за такими лицами сохраняются все доплаты, которые они получали во время службы.

Как говорится в проекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц", денежные выплаты будут начисляться лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или захваченных заложниками, а также пропавших без вести.

Семьям этих людей ежемесячно выплачивается денежное обеспечение в порядке и размерах, установленных правительством.

В то же время это не распространяется на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших места службы.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что государство будет начислять выплату за болезни, которые боец получил во время служебного долга.